AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kibir kuleleri gibi olmayacağız”

Bursa’da AK Parti belediye başkan adayları, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katıldığı programla açıklandı. Kurtulmuş, belediye başkanlarından üç temel vasıf beklediklerini söyleyerek, ”Kibir kuleleri gibi olmayacağız” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Kurtulmuş, “Seçim kampanyasının en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. İnşallah bu seçim cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişinden sonra ilk seçim özelliğini taşıyor. Milletimiz hangi istikamette gideceğini bir yerel seçim olmasına rağmen yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü açacak, Cumhur İttifakı’yla Türkiye yeni bir döneme geçecektir” dedi.

“AK Parti bir dava hareketinin yüzyıllar süren mücadelesinin özetidir” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“AK Parti’nin birinci özelliği yerli ve milli partidir. AK Parti kökü dışarıda olan parti değil, başkalarının önünde hazır olan parti değil, Osmangazi’nin, Orhangazi’nin, Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in yolunda ilerleyen yiğit insanların partisidir. Çünkü bu salonda bulunan her birimizin temsil ettiği milyonlarca insan hiçbir millet, başka bir milletin gövdesi üzerinde yükselmez. Onun için biz köklerimizden başka hiçbir kaynağı olmayan, Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, secde etmeyen, rükûa gitmeyen bir toplumuz.”

“AK Parti reformcu bir partidir”

AK Parti’nin ikinci özelliğinin reformcu olması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu memlekette hak ve özgürlüklerin, insan haklarına saygının, insanın özgürlüklerinin önünü açan AK Parti’dir. 28 Şubat’ın hemen sonrasında Uludağ Üniversitesinde 17-18 yaşındaki gencecik kızların başörtüsü yüzünden nasıl mağdur olduklarını, İmam Hatip Lisesindeki kızlarımıza nasıl zulmettiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Bu millet bunları yapanlara sandıkta gününü gösterdi. Cumhurbaşkanımız sadece bir şiir okuduğu için siyasi hayatı yasaklı hale geldi. Partiler kapatıldı. Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı iken ben Fazilet Partisi İl Başkanı idim. O zaman bir milletvekili arkadaşımız Merve Kavakçı, İstanbul’da milletvekili seçildi. Ancak Türkiye’yi idare edenler. TBMM’deki manzarada koca koca adamlar dışarı dışarı diye tempo attılar. Milletin helal oyları ile seçilmiş bir milletvekiline müsavma gösteremediler. Bugün AK Parti’nin reformları sayesinde bütün bunlar geride kaldı. Millette ne varsa hepsi var olacak” açıklamasını yaptı.

“AK Parti’nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlamaktır”

Kurtulmuş, “AK Parti’nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlamaktır. Benim yaşımda olanlar, her cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de ne büyük zulümlerin, Ali Cengiz oyunlarının nasıl oynandığını iyi biliriz. Artık kimin cumhurbaşkanı olacağına kapalı kapılar ardından karar verilmiyor. Artık sandıklar demokrasi, siyaset meydanında kuruluyor. Kimin cumhurbaşkanı olacağına millet karar veriyor. Türkiye’nin en büyük reformu budur” diye konuştu. “Korktukları için oy verin, geri gidelim diyorlar”

Millet İttifakı’nı eleştiren Kurtulmuş, “2018 seçimlerinde biz hep reform, daha ileri derken, karşımızdaki ittifak eski sisteme gideceğiz dedi. Cumhurbaşkanını siz seçtikçe, millet seçtikçe, milletin çarşısından geçmeyen, milletin derneğinde düğününde oynamayan, milletin türküsünü söylemeyen hiç kimse bu milletin cumhurbaşkanı olamayacaktır. Ondan korktukları için oy verin, geri gidelim diyorlar” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin kalkınmacı, Türkiye partisi, dünya partisi, dünya mazlumlarının ve mağdurlarının partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bunu 15 Temmuz gecesinden çıkartıyoruz. Ben bizzat 4-5 farklı yerde bunu dinledim. 15 Temmuz’dan birkaç gün sonra Çankaya Köşkü’ne Bahreynli bir milletvekili ’15 Temmuz akşamı biz Bahreyn’de görmediğimiz bir şey gördük, insanlar sokaklara çıktı. Camiler, mescitler tıklım tıklım doldu. Ellerimizi açıp dua ettik, asırlardır İslam’ın öncüsü olan Türkiye’ye zeval verme diye dua ettik. Sabah namazı vaktinde Boğaz Köprüsü’nde FETÖ’cü hainler darbest edildiğinde hep beraber şükür namazı kıldık dağıldık’ dediler. Aynı hikayeyi Sudanlı’dan dinledim. Aynı hikayeyi Balkanlar’da, Orta Asya’da dinledik. Dünyanın her yerinde 15 Temmuz gecesi mağdur kişiler dua etti. Bu millet Osmangazi’nin, Orhangazi’nin ahfadıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeniden şaha kalkmasının simgesidir. Türkiye’nin payidar olması için gözyaşı döktüler. Onun için biz dünyanın mazlum milletlerinin sözcüsü ve öncüsüyüz. Bursa Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün esintilerinin var olduğu şehirdir.”