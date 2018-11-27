AK Parti Grubu'nda dikkat çeken detay! Koltukları hazırlandı

Bugün tüm gözler AK Parti'nin yapacağı grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan 20 ilin büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.

ADAYLARIN YERLERİ HAZIRLANDI

Haber 7'de yer alan habere göre, isimler merak edilirken bugün grup toplantısının yapılacağı salonda açıklanacak illerin adayları için koltuklar ayrıldı. Koltuklara illerin adı yazıldı, adayların isimleri açıklandıktan sonra bu koltuklara oturacak.

HANGİ İLLER AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 40 il belediye başkan adayını açıklamıştı.

Bugün açıklanacak iller ise şöyle;

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı





