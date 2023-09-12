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  4. 'AK Parti ile ittifak' iddiası kulisleri salladı! "Erdoğan'ın önüne koysalar mışıl mışıl uyur" diyerek yanıt verdi: İYİ Parti'den satır arası CHP göndermesi

'AK Parti ile ittifak' iddiası kulisleri salladı! "Erdoğan'ın önüne koysalar mışıl mışıl uyur" diyerek yanıt verdi: İYİ Parti'den satır arası CHP göndermesi

12.09.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti ile AK Parti arasında yerel seçimlerde ittifak olabileceği yönündeki kulisler gündemi hareketlendirmeye devam ediyor. CHP Ankara, İYİ Parti ise İzmir belediye başkanı adayını açıklarken İYİ Parti'den gündemdeki AK Parti iddialarına çok konuşulacak yanıt geldi. İYİ Partili Akalın, "Bu akşam Tayyip Erdoğan'ın önüne kamuoyu yoklaması koysalar CHP'nin oy oranı yüzde 30'a çıktı diye, Tayyip Erdoğan mışıl mışıl uyur" ifadeleriyle dikkat çekti.

'AK Parti ile ittifak' iddiası kulisleri salladı! "Erdoğan'ın önüne koysalar mışıl mışıl uyur" diyerek yanıt verdi: İYİ Parti'den satır arası CHP göndermesi

Meral Akşener isim vererek seçimlere diğer partilere 'Seçimlere ayrı girelim' çağrısında bulunsa da AK Parti'yle ittifak iddialarının ardı arkası kesilmedi. İYİ Parti'den gelen açıklamalarda ise partinin işbirliklerine açık olduğu ancak 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girmeye hazırlandığı belirtiliyor.

O İLİN ADINI VERDİ: "BELKİ İSTİSNA OLMUŞTUR"

AK Parti ile ittifak iddialarına son yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan geldi. Akalın'ın yanıt verirken satır arasından yaptığı CHP göndermesi dikkatlerden kaçmadı. Halk TV'de gündemi değerlendiren Akalın'ın ittifak iddiasına yanıtı şöyle oldu:

"Hayır, sıfır. Sıfırın altında sıfır. Hiçbir yerde söz konusu değil. Öyle bir ittifak ihtimali belki Iğdır bölgesinde bir istisna olmuştur. Ama söz konusu değildir."

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ANKET ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ: ERDOĞAN SABAHA KADAR DÜŞÜNÜR

AK Parti'nin İYİ Parti'yi yanına çekmekten ziyade taraflaştırmaya çalıştığını savunan Akalın, "Bugün bu akşam Tayyip Erdoğan'ın önüne kamuoyu yoklaması koysalar CHP'nin oy oranı yüzde 30'a çıktı diye, Tayyip Erdoğan mışıl mışıl uyur. Ama İYİ Parti'nin yüzde 15'in üzerine çıktığını söyleseler sabaha kadar sarayda toplantı yapar ve nasıl çözeceğini düşünür" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

"İYİ PARTİ'Yİ KARŞIYA İTME STRATEJİSİ SÖZ KONUSU"

Dolayısıyla Erdoğan için kendi yanına çekmekten ziyade İYİ Parti'yi karşıya itme stratejisi söz konusu. İYİ Parti'yi merkez pozisyondan çıkararak bir taraf haline getirmek istiyor. Türkiye'de 22 yıldır oluşan politik düzen Erdoğan tarafından inşa edilmiş bir düzen.

"3. YOL GİRİŞİMİNDEYİZ"

Bizim yapmaya çalıştığımız 3. yol teşebbüsü, oluşturulmuş siyasi düzeni yıkıp yenisi kurmakla ilgili. Zor tabii, kolay da değil."

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan CHP İYİ Parti

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