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İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarını tek tek açıladı! Ankara, İstanbul, Ordu, Hatay ve Bolu... Muharrem İnce'ye 'jest' gündemde

12.09.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını duyuran İYİ Parti'nin belediye başkan adayları için konuşulan isimler dikkat çekti. Gazeteci Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada Ankara, İstanbul, Ordu, Hatay, Mersin, Adana, Eskişehir, Trabzon, Afyon, Kahramanmaraş, Aydın, Konya ve Bolu için hangi isimlerin öne çıktığını tek tek açıklarken; 'Muharrem İnce' için jest yapılmasının gündemde olduğunu iddia etti.

İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarını tek tek açıladı! Ankara, İstanbul, Ordu, Hatay ve Bolu... Muharrem İnce'ye 'jest' gündemde

Partisinin yerel seçim kararını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. İYİ Parti'nin yerel seçim kararı kulisleri hareketlendirirken, gazeteci Barış Yarkadaş tv100'deki canlı yayında İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yarkadaş, Ankara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ile Koray Aydın, İstanbul için Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz isimlerinin konuşulduğunu belirtti. Yarkadaş, Yalova ile ilgili "İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’da aday çıkarmayıp Yalova’yı Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakması yönünde bir eğilimi var." diye konuştu.

yarkadas

Yarkadaş'ın İYİ Parti kulisleri şu şekilde:

"İMAMOĞLU, AKŞENER'DEN RANDEVU İSTEYECEK"

Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’den bir randevu isteyeceği ve İstanbul’a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım.

ımamoglu

"ANKARA İÇİN ADNAN BEKER'İN İSMİ GEÇİYOR"

Ankara için Adnan Beker’in ismi geçiyor. Adnan Beker’in önümüzdeki günlerde bir ofis tutmak ve çalışmalarına başlamak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Adnan Beker, Kürşat Zorlu ve Koray Aydın’ın isimleri geçiyor. Koray Aydın’ın da bazı çevrelerce aday yapılmak istendiği biliniyor.

"İSTANBUL İÇİN KAVUNCU VE YILMAZ KONUŞULUYOR"

İstanbul’da iki isim konuşuluyor bunlardan biri Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ki Ekrem İmamoğlu’yla ilişkileri abi-kardeş ilişkisi gibidir. Bir diğeri de İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre bir dönem ittifak politikaları dolayısıyla Meral Akşener’i eleştiren Ekonomist Bilge Yılmaz.

"HATAY İÇİN GÖKHAN ZAN İSMİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Antalya’da iki adayın ismi konuşuluyor bunlardan birincisi MHP’nin eski milletvekili ama sonra İYİ Partili olan Nesrin Ünal ikincisi de Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz konuşuluyor. Hatay için yine kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Zan üzerinde duruluyor. Bir diğeri ise Şefik Çirkin.

"BOLU’DA TANJU ÖZCAN’IN İSMİ KONUŞULUYOR"

Bolu’da Tanju Özcan’ın ismi konuşuluyor İYİ Parti için. Tanju Özcan da geçen gün katıldığı bir televizyon programında ‘İYİ Parti’nin fikirlerine uzak değilim’ demişti. Konya’da Ünal Karaman, İzmir’de Ümit Özlale, Mersin’de Burhanettin Kocamaz, Eskişehir’de ise iki isim var. Biri Nebi Hatipoğlu diğeri Melih Aydın.

tanju

"ORDU İÇİN İDRİS NAİM ŞAHİN İSMİ GEÇİYOR"

Ordu’da İdris Naim Şahin, Aydın’da Ömer Karakaş, Trabzon’da Mustafa Bıyık. Adana’da garip bir durum var bugün konuştuğum İYİ Partililer 2 ayrı isim söylediler. Biri Mehmet Ali Bilici diğeri Bilal Bilici bunlar baba-oğul. Afyon’da Hüsnü Eren’in ismi geçiyor İYİ Parti adaylığı için Maraş’ta Mesut Dedeoğlu’nun ismi geçiyor.

İYİ PARTİ'DEN YALOVA HAMLESİ

İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’da aday çıkarmayıp Yalova’yı Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakması yönünde bir eğilimi var.

ınce

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