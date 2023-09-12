Binlerce can kaybına açan felaket sonrası 'Türkiye' iddiası gündem oldu! Prof. Dr. Şen "Ülkemizde de görülecek" diyerek uyardı

Daniel Kasırgası hem Libya'da hem de Yunanistan'a ağır zayiat verdirdi. Geçtiğimiz hafta da Türkiye, İstanbul ve Kırklareli'de etkili olan seller nedeniyle can kayıpları vermişti. Libya'daki sel felaketinin nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada gündem olan Türkiye iddialarına da yanıt verdi. Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü 5 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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"İSTANBUL VE İĞNEADA'DAKİ AŞIRI YAĞIŞLAR GİBİ BİR MEKANİZMA"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şen, "Günlerdir Yunanistan üzerinde etkili olan alçak basınç merkezi etkisini kaybetmişti. Akdeniz üzerinden güneye sarkan bunun benzeri bir alçak basınç merkezi Libya kuzey kıyısında etkili oldu. Şehirleşme ve barajların dolup taşması afeti oluşturdu" açıklamasını kaydetti.

Prof. Dr. Şen paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Dün Libya'da sıcak Akdeniz suyu buharlaşmayı kuzeyli rüzgarın etkisiyle artırdı, aynı geçen hafta İstanbul ve İğneada'da olan aşırı yağışlar gibi bir mekanizma oluştu. Bizde Karadeniz, Libya'da Akdeniz su sıcaklığı önemli rol oynadı.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLECEK!

Libya'da sel: Bölge üzerindeki hava çok fazla kararsız hale geldi ve Kumulenimbus bulutları oluştu. Bugün sistem enerjisini kaybetti; doğuya, Alexanderia (İskenderiye) üzerine kayacak ve akşama kaybolacak. Bu tür meteorolojik olayları bu yıl bölgemizde ve ülkemizde göreceğiz.

Afete dönüşmesindeki neden kanımca şehirleşme ve hazırlıklı olmamadan kaynaklandı. Barajların açıldığı haberleri de var.

ADANA VE MERSİN İDDİASINA YANIT

Bu konuda sosyal medyadaki uzman olmayan kişilerin yazdıkları asılsız ve bilgi yoksunluğundandır. "Adana ve Mersin'i teğet geçti" gibi. Bunu söyleyenler maalesef bilgisiz kişiler bunlara rağbet göstermeyin."

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARILAN İLLER: Ağrı, Erzurum, Kars, Van ve Iğdır.



