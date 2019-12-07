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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Küresel ayak oyunlarıyla Türkiye'yi teslim almak için, Erdoğan'sız bir gelecek hayal edenler sadece hayal görüyorlar. AK Parti davasına ihanet edenleri kullanarak, partimizi içeriden zayıflatacağını sananlar sadece rüya görüyorlar. Biz biliyoruz ki vefanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bazen en acı şekilde görüyoruz ki vefasızlığı yaşayanın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, "Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki bizde coşku ve heyecan dönemsel değil, her zamandır. Seçimden seçime değil, bir ömür boyudur. Çünkü biz, herhangi bir parti değil, AK Partiyiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin hakkın rızasını, milletin duasını en güzel makam sayanların partisi olduğunu belirten Şenocak, "Adımız AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, nefes aldığımız her an, bizim aşkımız da, heyecanımız da, coşkumuz da bitmez." diye konuştu.

"Biz neferiz, çalışırız.
Üzerimize düşen her görevi yerine getirip gerisini Rabbimize bırakırız. Bu davada kendi nefsimiz için, hiçbir arzumuz, hiçbir beklentimiz yoktur, olamaz ve olmayacaktır." diyen Şenocak, İstanbul teşkilatının seçim olmayan süreçlerde de aktif çalıştığına vurgu yaptı.

Yerel yönetimlerle sürekli koordinasyon halinde olduklarını, bu dönemin en verimli şekilde geçmesi için el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Şenocak, ilçe belediyelerinin çalışmalarını yerinde görerek değerlendirdiklerini söyledi.

Şenocak, sivil toplum kuruluşları ve kentte faaliyet yürüten derneklerle de iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Parti çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, bunun yanı sıra milletvekilleri ve daha önce partide çeşitli kademelerde görev yapmış kişilerle periyodik olarak bir araya geldiklerini hatırlatan Şenocak, bu vesileyle vefa ve kardeşliği perçinlediklerine değindi.

Türkiye üzerinde küresel güçlerin oyunlar kurguladığını belirten Şenocak, şöyle konuştu:

"Küresel ayak oyunlarıyla Türkiye'yi teslim almak için, Erdoğan'sız bir gelecek hayal edenler sadece hayal görüyorlar. AK Parti davasına ihanet edenleri kullanarak, partimizi içeriden zayıflatacağını sananlar sadece rüya görüyorlar. Biz biliyoruz ki vefanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bazen en acı şekilde görüyoruz ki vefasızlığı yaşayanın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilsin ki, biz, milletimizle beraber, dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla bir gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Türkiye'nin yanındayız, al bayrağımızın yanındayız, şehitlerimizin yanındayız."

2023 hedeflerine giden yolda birlik, beraberlik ve kardeşlik şarkılarını her zamankinden daha gür sesle söylediklerini aktaran Şenocak, yapılacak ilk seçimde İstanbul'a "AK Belediyecilik" bayrağını yeniden dikeceklerini dile getirdi.

AK Parti'ye ömür biçmeye çalışanların AK Parti'nin nasıl bir şahlanışla geldiğini yakında göreceklerini ifade eden Şenocak, "İstanbul sevdası nedir bilmeyen, İstanbul'u İstanbul yapan ruha yabancı, sürekli yalan söylemekten başka bir hüneri olmayan bu karanlık parantezi, bir daha açılmamak üzere kapatacağız." değerlendirmesini yaptı.

Şenocak, teşkilata sonuna kadar güvendiğini, teşkilattakilerle ayrı ayrı gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

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