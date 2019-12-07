AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Küresel ayak oyunlarıyla Türkiye'yi teslim almak için, Erdoğan'sız bir gelecek hayal edenler sadece hayal görüyorlar. AK Parti davasına ihanet edenleri kullanarak, partimizi içeriden zayıflatacağını sananlar sadece rüya görüyorlar. Biz biliyoruz ki vefanın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bazen en acı şekilde görüyoruz ki vefasızlığı yaşayanın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, "Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki bizde coşku ve heyecan dönemsel değil, her zamandır. Seçimden seçime değil, bir ömür boyudur. Çünkü biz, herhangi bir parti değil, AK Partiyiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin hakkın rızasını, milletin duasını en güzel makam sayanların partisi olduğunu belirten Şenocak, "Adımız AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, nefes aldığımız her an, bizim aşkımız da, heyecanımız da, coşkumuz da bitmez." diye konuştu.