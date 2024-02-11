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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti!

11.02.2024 00:46 | Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ak Parti'den taziye mesajları art arda geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik." ifadelerini kullandı. .

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti!

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

"DEĞERLİ YOL ARKADAŞIMIZIN VEFATINDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Taziye mesajı paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun. ifadelerini kullandı.

"DAVA ARKADAŞIMIZ FATMA SEVİM BALTACI'YA ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da taziye mesajı yayınladı. Işıkhan, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın önünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu vefat eden Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Bir taziye mesajı da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe," AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı..
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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