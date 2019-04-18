AK Parti İzmir İl Başkanlığında görev değişimi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmirliler'in gönüllerine girip orada kalıcı olmayı amaçladığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreniyle, Aydın Şengül il başkanlığı görevini Sürekli'ye devretti.

Sürekli, törende yaptığı konuşmada, teşkilatın tüm kademelerinde görev aldığını vurguladı.

Sorumluluğunun ağır olduğunu belirten Sürekli, görevi devraldığı Şengül'e emekleri için teşekkür etti.

Sürekli, yerel seçimlerde İzmir teşkilatı olarak başarılı olduklarını, 24 Haziran'daki seçime göre Cumhur İttifakı'nın oyunun arttığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdır, '2023, 2024 çalışmalarına şimdiden başla Kerem Ali' dedi. Bizlere Cumhurbaşkanımıza, genel merkezime layık bir teşkilat mensubu olmak düşüyor. Bunun için sizlerle beraber çalışacağız." diye konuştu.

"Gönüllere gireceğiz, o gönüllerde kalıcı olacağız, bütün amacım bu" diyen Sürekli, İzmirli'nin önce oyuna değil, gönüllerine talip olduklarını dile getirdi.

Sürekli, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'ndaki görevinden de iki görevi yürütmeyi etik bulmadığı için ayrılacağını kaydetti.