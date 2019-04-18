HABER

AK Parti İzmir İl Başkanlığında görev değişimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Şengül, il başkanlığı görevini Sürekli'ye devretti - AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: - "Gönüllere gireceğiz, o gönüllerde kalıcı olacağız, bütün amacım bu"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmirliler'in gönüllerine girip orada kalıcı olmayı amaçladığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreniyle, Aydın Şengül il başkanlığı görevini Sürekli'ye devretti.

Sürekli, törende yaptığı konuşmada, teşkilatın tüm kademelerinde görev aldığını vurguladı.

Sorumluluğunun ağır olduğunu belirten Sürekli, görevi devraldığı Şengül'e emekleri için teşekkür etti.

Sürekli, yerel seçimlerde İzmir teşkilatı olarak başarılı olduklarını, 24 Haziran'daki seçime göre Cumhur İttifakı'nın oyunun arttığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdır, '2023, 2024 çalışmalarına şimdiden başla Kerem Ali' dedi. Bizlere Cumhurbaşkanımıza, genel merkezime layık bir teşkilat mensubu olmak düşüyor. Bunun için sizlerle beraber çalışacağız." diye konuştu.

"Gönüllere gireceğiz, o gönüllerde kalıcı olacağız, bütün amacım bu" diyen Sürekli, İzmirli'nin önce oyuna değil, gönüllerine talip olduklarını dile getirdi.

Sürekli, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'ndaki görevinden de iki görevi yürütmeyi etik bulmadığı için ayrılacağını kaydetti.

-"Eğilmeden görevimi yaptım"

Görevi devreden Aydın Şengül de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle beraber yol yürümekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görevini şerefle, gururla devrettiğini vurgulayan Şengül, "Bu vatan, millet bize çok şey verdi. Biz bu vatana, millete borçluyuz. 14 aylık süreçte eğilmeden görevimi yaptım. Birilerini, çıkarlarını rahatsız etmiş olabiliriz. Makam, mevki için, orada kalmak için kimsenin karşısında eğilmedim, eğilmeyeceğim de." ifadelerini kullandı.

Şengül, göreve atanan Sürekli'nin partinin hafızasına sahip olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Partinin kuruluşundan bugüne kadar tüm kademelerini bilen bir arkadaşımız. Kendisiyle herkesin huzurunda sadece tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Eğer kendi kimliğinizi ve kişiliğinizi koruyamazsanız, bazı dengeleri idare etmeye kalkışırsanız, onun bunun adamını il yönetimine alırsanız bu parti, siz kaybedersiniz. Bazıları yüksek makamda olabilir. Gücünü kullanarak adamcılık yapanlara yer vermeyin."

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısıRuhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı
Büyükataman: “Yüzümüzün akıyla beklenen hizmetleri Yenişehir’imizde gerçekleştireceğiz”Büyükataman: “Yüzümüzün akıyla beklenen hizmetleri Yenişehir’imizde gerçekleştireceğiz”
Anahtar Kelimeler:
ak parti devir teslim il başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

AK Parti Çankırı İl Başkanı Kaman istifa etti!

AK Parti'de flaş istifa! Görevinden ayrıldı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

İşte İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.