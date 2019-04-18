AK Parti İzmir İl Başkanlığında görev değişimi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmirliler'in gönüllerine girip orada kalıcı olmayı amaçladığını söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreniyle, Aydın Şengül il başkanlığı görevini Sürekli'ye devretti.
Sürekli, törende yaptığı konuşmada, teşkilatın tüm kademelerinde görev aldığını vurguladı.
Sorumluluğunun ağır olduğunu belirten Sürekli, görevi devraldığı Şengül'e emekleri için teşekkür etti.
Sürekli, yerel seçimlerde İzmir teşkilatı olarak başarılı olduklarını, 24 Haziran'daki seçime göre Cumhur İttifakı'nın oyunun arttığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdır, '2023, 2024 çalışmalarına şimdiden başla Kerem Ali' dedi. Bizlere Cumhurbaşkanımıza, genel merkezime layık bir teşkilat mensubu olmak düşüyor. Bunun için sizlerle beraber çalışacağız." diye konuştu.
"Gönüllere gireceğiz, o gönüllerde kalıcı olacağız, bütün amacım bu" diyen Sürekli, İzmirli'nin önce oyuna değil, gönüllerine talip olduklarını dile getirdi.
Sürekli, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'ndaki görevinden de iki görevi yürütmeyi etik bulmadığı için ayrılacağını kaydetti.
-"Eğilmeden görevimi yaptım"
Görevi devreden Aydın Şengül de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle beraber yol yürümekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Görevini şerefle, gururla devrettiğini vurgulayan Şengül, "Bu vatan, millet bize çok şey verdi. Biz bu vatana, millete borçluyuz. 14 aylık süreçte eğilmeden görevimi yaptım. Birilerini, çıkarlarını rahatsız etmiş olabiliriz. Makam, mevki için, orada kalmak için kimsenin karşısında eğilmedim, eğilmeyeceğim de." ifadelerini kullandı.
Şengül, göreve atanan Sürekli'nin partinin hafızasına sahip olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu:
"Partinin kuruluşundan bugüne kadar tüm kademelerini bilen bir arkadaşımız. Kendisiyle herkesin huzurunda sadece tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Eğer kendi kimliğinizi ve kişiliğinizi koruyamazsanız, bazı dengeleri idare etmeye kalkışırsanız, onun bunun adamını il yönetimine alırsanız bu parti, siz kaybedersiniz. Bazıları yüksek makamda olabilir. Gücünü kullanarak adamcılık yapanlara yer vermeyin."