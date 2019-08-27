AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Her şey olur ve yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimiz ortadadır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'ten kara yoluyla Muş'a giden Yıldırım'ı, Hasköy ilçe girişinde Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ilçe ve belde belediye başkanları karşıladı.

Kent merkezinde yapımı devam eden İmamı Şafii Camisi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, Muş Valiliğine geçerek burada bir süre Vali Gündüzöz ile sohbet etti.

Beraberindekilerle esnafı ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Muş Belediyesine geçerek Başkan Feyat Asya'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Konya'dan sonra en büyük ovaya sahip olan Muş'un tarih, bolluk ve bereket açısından emsali görülmemiş bir yer olduğunu belirtti.