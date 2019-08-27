HABER

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

"Her şey olur ve yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimiz ortadadır"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Her şey olur ve yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimiz ortadadır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'ten kara yoluyla Muş'a giden Yıldırım'ı, Hasköy ilçe girişinde Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ilçe ve belde belediye başkanları karşıladı.

Kent merkezinde yapımı devam eden İmamı Şafii Camisi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, Muş Valiliğine geçerek burada bir süre Vali Gündüzöz ile sohbet etti.

Beraberindekilerle esnafı ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Muş Belediyesine geçerek Başkan Feyat Asya'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Konya'dan sonra en büyük ovaya sahip olan Muş'un tarih, bolluk ve bereket açısından emsali görülmemiş bir yer olduğunu belirtti.

Yeniden belediye başkanı seçilen Asya'ya "Dolayısıyla ustalık dönemine de girmiş bulunuyorsun. Artık bu dönem derleyip, toparlamak, yer altından çıkıp yer üstünde daha görünür, göze ve gönle hitap eden işleri yapma zamanıdır." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnşallah vekilimizin, valimizin ve kurumlarımızın da desteğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. Hükümetimiz elindeki imkanlarla önceliklerini dikkate alarak gerekli destekleri verecektir. Her şey olur ve yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimiz ortadadır. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için sosyal ve ekonomik konulara önümüzdeki dönemde daha fazla kafa yormamız ve daha fazla mesai harcamamız lazım. İnşallah el birliğiyle bunların üstesinden geleceğiz. Tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum."

Yıldırım, daha sonra Gamze Demir ve Remzi Sönmez'in nikah şahitliğini yaparak, çifte tavsiyelerde bulundu.

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
'Alman evleri' olarak bilinen yapı, Osmanlı'nın ilk telgraf istasyonuymuş'Alman evleri' olarak bilinen yapı, Osmanlı'nın ilk telgraf istasyonuymuş
Adli sicil kaydı incelenen muhtarın mazbatası iptal edildiAdli sicil kaydı incelenen muhtarın mazbatası iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Hasköy muş nikah ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.