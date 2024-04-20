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AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "CHP’nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 milyar liradır"

20.04.2024 22:18
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AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin borç miktarının 100 milyar TL olduğunu açıkladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "CHP’nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 milyar liradır"

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li belediyelerin borç durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. CHP'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin borç durumunun 100 milyar TL olduğunu aktaran Dağ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bu rakam iki katına çıkıyor, Ankara’yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor" dedi.

Hamza Dağ açıklamasında şunları ifade etti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde okunan faaliyet raporundan anlaşılacağı üzere 2019-2024 yılları arası CHP’nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 MİLYAR liradır! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, CHP’li belediyelerin CHP’li belediyelere devrettiği borç durumu bu şekildedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bu rakam iki katına çıkıyor, Ankara’yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor.

Önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için “enkaz edebiyatı” yapmaya çalışanların manipülasyonu kendi belediyelerinin borç batağında olduğu gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

CHP belediye başkanlarına önerimiz, sadece vatandaşlarımıza hizmete odaklanmalarıdır. Hizmet ve eser ortaya koyamayacakları için şimdiden bahane üretmesinler."


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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ ak parti
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