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AK Parti Kadın Kolları'nda toplu istifa: 'Partimizin geleneğine uygun atmosfer hiçe sayıldı'

08.04.2024 16:21
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Seçimlerden sonra AK Parti'de de istifalar yaşanıyor. Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Sevinç ve 30 kişilik yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

AK Parti Kadın Kolları'nda toplu istifa: 'Partimizin geleneğine uygun atmosfer hiçe sayıldı'

AK Parti Genel Merkezi tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde göreve getirilen ve yaklaşık 1 buçuk yıldır AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Fazilet Sevinç ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

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Sevinç yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımın adını her anışımda kalbimin yerinden çıkacakmış gibi oluşu aynı zamanda kendimi dünyanın en güçlü, en cesur insanı hissedişimi başörtülü bir kadının dimdik duruşuna borçlu olduğu Sayın Reisicumhuruma ahde vefa olarak yürüttüğüm AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevinden, yönetim kurulumla birlikte üzülerek toplu istifa kararı almış bulunmaktayız. 6 Şubat depremini iliklerimize kadar hissettik ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde yaralarımızı sarmak için canla başla güçlü bir ekiple çalıştık. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın selamı bütün kapıları açan anahtar oldu. Yerel seçimlerde kadın kolları olarak azami gayret göstererek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde AK Partimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın başarısının yenilenmesi için azami gayret gösterdik. Ancak, seçim sürecinde yaşanan, ilçe teşkilat yönetiminin istişaresiz ve tek başına hareket etmesi, kadınlardan gelecek desteğin koordine edilmesi amacıyla talep edilmesine rağmen seçim ofisi dahi verilmemesi, geçmişteki teşkilatlara tavır alınıp dışlanmalarının büyük küskünlüklere neden olması, AK Parti geleneğine uygun birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması gibi nedenler partimizin Elbistan’da bir kez daha başarılı olmasına engel olmuştur. Bu yaşananlarda kadın kolları olarak bir tane dahi olumsuz hareket ve davranışımızın olmadığından emin olarak istifamızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan ak parti
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