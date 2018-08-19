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AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 07:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Mevlüt Taşkıran (53), eşi Fatma Taşkıran (49) ve kardeşi Nurdane Kalkan (40) yaşamını yitirirken, Yaşar Ünlü ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Ünlü'nün, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve kullandığı araçtakilerle Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndüğü öğrenildi.

Kaza saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'nun 31’inci kilometresindeki İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Taşkıran’ın kullandığı 32 HP 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mevlüt Taşkıran ile araçta bulunan eşi Fatma Taşkıran, Nurdane Kalkan yaşamını yitirirken, kızı Zeynep Kalkan (18) ise ağır yaralandı. Diğer araçtaki Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, eşi Emine Ünlü, Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin yaralandı.

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İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine polis, çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yol kısmen trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Seydiler Belediye Başkanı Ak Partili İbrahim Akkaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazada yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Aileleri Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız teskin etmeye çalıştı.

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BAŞKAN AKKAYA: AYDINLATMA İÇİN DİLEKÇE VERDİM

Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, "Ben burayla alakalı Karayolları’na ve ilgili makamlara dilekçe verdim. Daha önce de burada kazalar oldu. TEDAŞ’a da dilekçe verdim aydınlatma yapılması için. Bizim belde çıkışımızdaki kavşağa acilen bir çalışma yapılmasını ve kazaların önlenmesini istiyoruz. Bu kaza bizi üzdü" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar ak parti ısparta İscehisar

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