AK Parti'li Kabaktepe'den yerel seçim açıklaması! "Yine yeniden İstanbul ile AK Parti belediyeciliğini buluşturacağız"

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile İstanbul AK Parti Milletvekilleri Sancaktepe’de vatandaş ve esnafla bir araya geldi. İlçe genelinde yapılan gezilerde vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Kabaktepe ve milletvekilleri, İstanbul ve ilçe genelinde yürütülecek projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kabaktepe’ye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti.

"SÖZLERİNİN ARKASINDA DURAMAYAN BİR CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ VAR"

"Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs gecesi durmak yok çalışmaya devam edeceksiniz talimatı gereği AK Parti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Kabaktepe, "Yeniden İstanbul etkinliği çerçevesinde İstanbullu hemşirelerimizle görüşürken 2024 Mart ayında bir seçime daha giriyoruz. İnşallah 31 Mart’ta Sancaktepe’mizde, yine yeniden bu bayrağı göğüsleyeceğiz. 2024-2029 yılları arasında AK Parti belediyeciliği hizmet kervanına Sancaktepe’de devam edeceğiz. Aynı şekilde Yeniden İstanbul diyerek 4 yıldır hizmetten yoksun kalan, söylediklerini kendi yaptıklarıyla inkar eden, sözlerinin arkasında duramayan bir CHP’li İBB yönetimi var. Bu yönetimden inşallah 31 Mart gecesi kurtulacağımızı düşünüyoruz, inanıyoruz ve biliyoruz. İstanbul’u hizmet belediyeciliği ile kavuşturmanın adımlarını atıyoruz. Saha çalışmalarımızı yapıyoruz. Mart ayında sandık çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah yine yeniden İstanbul ile AK Parti belediyeciliğini buluşturacağız" dedi. (İHA)



