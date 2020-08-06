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AK Parti'li meclis üyesi belediye çalışanları tarafından darp edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 23:10 | Son Güncelleme

İzmir’de Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darp edildi.

AK Parti'li meclis üyesi belediye çalışanları tarafından darp edildi

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, Menemen Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı sonrasında saldırıya uğradı. Can, aldığı yumruk darbeleri sonrasında yere düşerken saldırganlardan şikayetçi oldu.

"TOPLANTI ÇIKIŞI 2 KİŞİ KOLUMA GİRDİ"

Menemen Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu alan Can’ın karakoldaki ifadesinde, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, şahıslardan birisinin Cumali A. olduğunu bildiğini fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini ifade ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

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