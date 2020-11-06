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AK Parti'li vekil Çiğdem Erdoğan Atabek koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 21:15 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li vekil Çiğdem Erdoğan Atabek koronavirüse yakalandı

Kontrol amaçlı hastaneye başvuran ve korona virüs testi yaptıran AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Evde izole altına alındığını duyuran Atabek, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, “Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum” dedi. (İHA)

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