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AK Parti Marmaris adayı Serkan Yazıcı'yla vatandaş arasında dikkat çeken anlar: Seni hiç unutmadım

22.02.2024 17:52 | Son Güncelleme:
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31 Mart seçimi için çalışmalarını hızlandıran belediye başkan adaylarının sahadaki çalışmaları devam ediyor. AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı da pazarda vatandaşlarla bir araya geldi. Yazıcı'nın pazarda karşılaştığı teyzeyle diyaloğu dikkat çekti.

31 Mart seçimleri yaklaşmaya devam ederken siyasilerin esnaf ziyaretleri de hız kazandı. AK Parti'nin Marmaris'te aday gösterdiği Serkan Yazıcı da çalışmalarına pazarda devam etti.

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Hem esnafla hem vatandaşlarla bir araya gelen Yazıcı'nın pazarda bir teyzeyle arasında geçen konuşmalar dikkatlerden kaçmadı. Yazıcı'ya, 'Hiç bizi kırmadın' diye seslenen teyze, "Serkan Bey seni öteki seçimden hiç unutmadım. Ben pazarcıydım. Yanıma geldin. 'Serkan Bey bizden bir şey alırsan çok mutlu olurum' dedim. Hiç kırmadın bizi. O kadar iyiydin ki hiç unutmadım seni' dedi. Yazıcı ise teyzeye 'Allah razı olsun' karşılığını verdi.

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6 BELEDİYEYİ CHP 6 BELEDİYEYİ AK PARTİ ALMIŞTI

2019'daki seçimlerde CHP, Marmaris'te oyların %44.68'ini alarak belediyeyi kazanmıştı. AK Parti ise oyların %34.78'ini almıştı. Anket firmaları Marmaris'te bu seçimin çetin geçeceğini belirtiyor.

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Muğla genelinde son yerel seçimde 6 belediyeyi CHP, 6 belediyeyi AK Parti bir belediyeyi ise MHP kazanmıştı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris ak parti
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