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AK Parti-MHP ittifakında kriz mi var? Peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AK Parti ve MHP'nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı'nda taraflar arasında son dönemde sıkıntılar olduğu iddia edildi. Kulislerde "İttifak bitiyor mu?" sorusu sıkça sorulmaya başlanırken, AK Parti ve MHP'den peş peşe açıklamalar geldi. İki partinin de yetkili isimleri "sorun" olduğunu doğrularken, ittifakın geleceğiyle ilgili ise temkinli konuştu.

AK Parti-MHP ittifakında kriz mi var? Peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor

Reuters’ta yer alan habere göre; AK Partili üst düzey bir yetkili, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini ifade etti.

"MHP BİZDEN DAHA ÇOK FAYDA SAĞLADI"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimde yüzde 18.81 oy aldıkları ifadesi ittifak açısından ortaya çıkan çatlağı büyüttü. Sonuçta MHP bu ittifaktan büyük fayda sağladı, bizden bile fazla” diyen AK Partili yetkili şöyle devam etti:

YSK'NIN İSTANBUL KARARINA GÖRE NETLEŞECEK

“İstanbul seçimlerinin tekrarı için YSK’ya başvuru yapıldı. Bu karara göre ittifakın durumu da belli olur. Kısa sürede ittifakın nereye evrileceğini söylemek kolay değil ama kırılma artık gözle görülür bir hal aldı.”

"BAHÇELİ'NİN ÖNGÖRMEZLİĞİ..."

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Partide bazı önemli isimlerin MHP ile ittifaka net şekilde tavırlı olduğunu kaydeden bir başka AK Partili yetkili, ‘Bahçeli’nin öngörülmezliği işleri zorlaştırıyor’ dedi.

ZEYBEKÇİ'NİN FLAŞ İZMİR AÇIKLAMASI

Bazı AK Partili yetkililer, bazı belediye başkanlıklarının kaybedilmesinin sorumlusu olarak MHP’yi gösterirken, AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi de ‘İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık’ demişti.

MHP: İTTİFAKI BİTİREN TARAF BİZ OLMAYACAĞIZ

Reuters’a konuşan MHP’li bir yetkili ise AK Parti ile son dönemde bazı alanlarda farklı değerlendirmelerin iyice su yüzüne çıktığını belirterek, ‘Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız’ dedi.

Başka bir MHP’li yetkili de şöyle konuştu:

‘‘Cumhur ittifakı’nın birlikteliği devam ediyor. Türkiye için bu birliktelik gerekli. Şu anda bu ilişkiyi bozan taraf biz olmayacağız. Aile içinde zaman zaman uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar olabilir. Biz sorunların büyümesi taraftarı değiliz. YSK’dan beklenen bir İstanbul kararı da var. Burada durumu netleşmesi de gerekli.’

MECLİS'TE AK PARTİ'NİN DESTEĞİ İHTİYACI OLACAK

Toplam 600 sandalyenin bulunduğu TBMM’de AK Parti’nin 291, MHP’nin ise 49 milletvekili bulunuyor. İttifakın sona ermesi durumunda bazı düzenlemelerin TBMM’den geçmesi için AK Parti’nin parlamentoda desteğe ihtiyacı olacak.

(REUTERS)

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MHP ak parti cumhur ittifakı

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