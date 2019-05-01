AK Parti-MHP ittifakında kriz mi var? Peş peşe dikkat çeken açıklamalar geliyor

Reuters’ta yer alan habere göre; AK Partili üst düzey bir yetkili, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini ifade etti.

"MHP BİZDEN DAHA ÇOK FAYDA SAĞLADI"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimde yüzde 18.81 oy aldıkları ifadesi ittifak açısından ortaya çıkan çatlağı büyüttü. Sonuçta MHP bu ittifaktan büyük fayda sağladı, bizden bile fazla” diyen AK Partili yetkili şöyle devam etti:

YSK'NIN İSTANBUL KARARINA GÖRE NETLEŞECEK

“İstanbul seçimlerinin tekrarı için YSK’ya başvuru yapıldı. Bu karara göre ittifakın durumu da belli olur. Kısa sürede ittifakın nereye evrileceğini söylemek kolay değil ama kırılma artık gözle görülür bir hal aldı.”

"BAHÇELİ'NİN ÖNGÖRMEZLİĞİ..."

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Partide bazı önemli isimlerin MHP ile ittifaka net şekilde tavırlı olduğunu kaydeden bir başka AK Partili yetkili, ‘Bahçeli’nin öngörülmezliği işleri zorlaştırıyor’ dedi.