AK Parti MKYK başladı

AK Parti Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK), Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nAK Parti Genel Merkezi'ndeki bas\u0131na kapal\u0131 toplant\u0131, saat 15.50'de ba\u015flad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Masal Tad\u0131nda Odalar \u0130\u00e7in Sevimli Be\u015fiklerMaskesini \u00e7\u0131kar\u0131p \u00f6ks\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131! Ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u01312020 YKS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? YKS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131