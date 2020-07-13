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AK Parti MKYK başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de başladı

AK Parti MKYK başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

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