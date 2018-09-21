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AK Parti MKYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (4) - "(Erdoğan'ın ABD'de Trump'la görüşüp görüşmeyeceği) Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir, onlar tarafından bir talep gelirse bunu değerlendiririz" - "(CHP'nin İdlib konusundaki açıklamaları) Sorduğu bütün sorulara bakın, ya Esad adına sorulmuş sorulardır ya da yabancı bir devletin pozisyonu adına sorulmuş sorulardır. Siyasette en vahim durumlardan bir tanesi siyasi haymatlos olmaktır. Bu şekilde haymatlos olmak durumu doğru bir durum değildir, biraz da trajik bir durumdur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin, "Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir, onlar tarafından bir talep gelirse bunu değerlendiririz." dedi.

Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle Suriye politikasında her türlü devletin ve grubun beyanını dikkate aldığını, bir tek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Cumhurbaşkanı'nın beyanlarını dikkate almadığını belirten Çelik, "Sorduğu bütün sorulara bakın ya Esad adına sorulmuş sorulardır ya da yabancı bir devletin pozisyonu adına sorulmuş sorulardır. Siyasette en vahim durumlardan bir tanesi, siyasi haymatlos (vatansız) olmaktır. Bu şekilde haymatlos olmak durumu doğru bir durum değildir, biraz da trajik durumdur." diye konuştu.

CHP'nin aslında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Cumhurbaşkanı'nın beyanlarını esas alması gerektiğini ifade eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize karşı şimdiye kadar burada terör gruplarını destekliyor diyenler kimlerdi? Türkiye'nin düşmanlarıydı. Herkes bir vekalet savaşı yürütürken Türkiye, orada Suriye halkından yana tavır koyarken Esad adına ya da şu ve bu çıkar grubu veya güç odağı adına Türkiye Cumhuriyeti'ni terör gruplarıyla ilişkilendirmeye çalışanlar kimlerdi? Yine bu yabancı gruplardı ama bunun Türkiye'nin içindeki bir siyasi parti tarafından tercüme edilmesi ve dillendirilmesi ve bunun bu kadar sistematik olarak yapılması doğrusu son derece üzücü ve vahimdir."

- İdlib mutabakatı

Çelik, Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusundaki mutabakatını anımsatarak, meşru olmayan terör gruplarının bu bölgenin dışına çıkartılacağını söyledi.

Mutabakatın sahada yansımalarını görmek istediklerini ifade eden Çelik, Suriye konusunda Türkiye'yi suçlayan CHP'yi anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan mutabakatın sağlıklı işlemesi halinde 3 milyon sivilin hayatının kurtarılacağını anlatan Çelik, "Bunu başardığımızda bu noktaya gelmemiz bile büyük bir başarıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir gururudur. Türk milletinin mazlumlara dönük sevgisinin, hassasiyetinin bir neticesidir. Bunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan parti tarafından bu kadar sistematik bir şekilde ve bu kadar yalan yanlış haberle lekelenmeye çalışılmasını, milletimizin takdirine bırakıyoruz ve tabii ki kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Böyle bir üslubu doğru bulmuyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tartışma şuradan çıkıyor. ABD'nin BM'deki temsilcisi ya da başka sözcüleri şöyle cümle kullanıyor: 'Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Türkiye tarafı, Başkan Trump'tan bir randevu talep ederse biz bunu değerlendirebiliriz.' diyorlar. Bu şekilde bir beyanda bulundukları için böyle bir üslubu doğru bulmuyoruz. Böyle bir yaklaşıma herhangi bir şekilde olumlu bakmamız mümkün değil. Benim söyleyeceğim şudur, herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır ama şunu söyleyebilirim, eğer Amerikan tarafı, Başkan Trump, Cumhurbaşkanımızla görüşmek isterse, Amerikan tarafından böyle bir talep gelirse bu talebi görelim, o talebe nasıl bir karşılık vereceğimiz konusunda bir değerlendirme yaparız.

Dolayısıyla bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir, onlar tarafından bir talep gelirse bunu değerlendiririz."

Çelik, muharrem ayı dolayısıyla Hazreti Hüseyin'i ve onun yolundan giden şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Onun karşısında mücadele eden Yezidlerin dünyanın her tarafında olduğunu görüyoruz. Kerbela geçmişte kalmış bir mesele değil, bugün de yaşanan bir hadisedir. Bugünün mazlumları için dünya Kerbela. Bugünün zalimlerinin bu mazlumlara karşı Yezidler gibi davrandıklarını görüyoruz." diye konuştu.

(Bitti)

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