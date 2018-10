AK Parti MYK Toplantısı

Cumhur İttifakı konusunda beklentilerin devam ettiğini dile getiren Çelik, "Her iki parti de Cumhur İttifakı konusunda hassastır. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır. Bu görüşme bunun bir kere daha altının çizildiği bir görüşmedir." dedi.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmenin somut sonuçlarını hemen söylemenin mümkün olmayacağını belirterek, yerel seçimlere dönük ittifakın nasıl olacağı konusunda ilgili heyetlerin çalıştığını ifade etti.

İttifak çalışmalarında yer alan heyetlerin yeniden bir araya geleceklerini aktaran Çelik, belli bir formülün olgunlaşması ya da karara verilmesi durumunda Genel Başkanlara sunulduktan sonra bu kararın açıklanacağını bildirdi.

- "İttifak konusu TBMM'nin gündemine gelecek"

AK Parti Sözcüsü Çelik, ittifak konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) de gündemine geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın öneminin her zaman altını çiziyoruz. Her iki partinin farklı konularda farklı yaklaşımları olabilir. Farklı yaklaşımlar, Cumhur İttifakı'na halel getirecek, onu zayıflatacak, akamete uğratacak meseleler olarak ele alınmıyor. Ayrı düşünüldüğü konular da olabilir. Ortak hareket edilmesiyle ilgili konular da olabilir. Cumhur İttifakı'ndaki arayış, her zaman milletimizin meselelerinin çözümüne dönük olarak ortak siyasetlerin nasıl geliştirileceğine dönüktür."