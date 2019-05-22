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AK Parti MYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 20:36 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (3) - "Uluslararası hukukun vazettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir" - "(Suriye) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur" - "(ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır" - "ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo" - "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir" - "(Doğu Akdeniz'de) Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkes ihlallerine ilişkin Çelik, "Mayıs ayından beri rejimin bir takım atakları ve zorlamalarıyla bu ateşkesin ihlal edildiğini görüyoruz. Yeni acılara yeni göç dalgalarına yol açacak şekilde birtakım girişimlerin olduğunu görüyoruz. Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu tabii ki kesinlikle kabul edilemez, rejimin saldırılarında maalesef yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın (Vladimir) Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu saldırıların ve ihlallerin altını çizerek kendi hassasiyetini dile getirmiştir." diye konuştu.

Çelik, ABD ve İran arasındaki gerilimle ilgili, "Bu gerginliğin arkasından Başkan (Donald) Trump'ın Twitter hesabından ve başka yerlerden bir çatışmadan ya da savaştan bahseden birtakım yorumlar yapılmış oldu. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Bölgemiz, yeni bir gerginliği kaldıracak herhangi bir kapasiteye sahip değildir. Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır. Doğu Akdeniz'den Irak'a kadar bütün bu coğrafyada büyük bir gerginlik var. Tüm bu gerginliklerin üstüne yeni bir sıcak çatışmanın eklenmesi demek her şeyin mahvolması anlamına gelir." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasındaki yaşanan gerilimin diplomasi yoluyla görüşülerek çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD-İran hattında ortaya çıkan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan bölgelerinde anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. ABD ve İran arasındaki birtakım sözlü karşılıklı iddialar Yemen'de, Afganistan'da ve Irak'ta hemen karşılık bulmuş, sahadaki farklı aktörler bu tartışmalara girmeye başlamıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablodur. Bundan kaçınılması gerekir. Bu bölgede asker artırmaktan ya da benzeri sıcak tartışmaya yol açabilecek, ülkeleri tehdit edecek birtakım yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Müzakere kapıları herkese açıktır, müzakereyi kimse reddetmiyor. Bölgemizde istikrar ve huzur bu şekilde müzakerelerden geçmelidir. Bu anlaşmanın korunması, bu anlaşmanın ortaya çıkardığı kazanımların heba olmaması gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz."

Çelik, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hem kendisinin hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda birtakım saldırılar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Provakatif yaklaşımların bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yok. Türkiye orada sonuna kadar kendi hak ve menfaatlerini koruyacaktır. KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır. BM Genel Sekreterinin dediği gibi Uluslararası hukukun vaaz ettiği gibi orada Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir ama henüz iki kesim arasında birleşme formülü ortaya çıkmadan AB gidip de Rum kesimini bir devlet olarak tanıdı diye, Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal etti diye ve arkasından da bölgedeki bütün kaynakların, doğal gaz kaynaklarını Rum kesimine ilan etti diye Türkiye böyle bir oldubittiye kesinlikle müsaade etmez."

Yunanistan'ın ve Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin tarihten ders çıkarmadıklarını belirten Çelik, "Burada kesinlikle her ne pahasına olursa olsun, Türkiye ve KKTC hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyecektir. Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı ve en etkili şekilde verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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