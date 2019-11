AK Parti MYK toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika temaslarına değinen Çelik, "Amerika tarafına her zaman söylediğimiz şey, ilişkilerimizin potansiyelinin mevcut sorunlardan çok daha büyük olduğudur. Türkiye ve ABD arasındaki potansiyel, güvenlik meselelerinden karşılıklı olarak ticaret hacmimizi artırmamıza ve diğer paylaştığımız konulara kadar çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin içerisinde sorun alanı olarak gördüğümüz konuların paranteze alınıp, onlar üzerinde çalışırken aynı zamanda da ilerlememizi sağlayacak şekilde bir faaliyet çizgisini yürütmemiz gerektiği tekrar tekrar belirtilmiştir." ifadeleri kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika tarafına her zaman söylediğimiz şey, ilişkilerimizin potansiyelinin mevcut sorunlardan çok daha büyük olduğudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının açık ve net olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin tezleri, hiçbir yerde masadan kaçmadan, her türlü zeminde en güçlü şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarının uygun gördüğü her mekanizmada değerlendirme çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü her mekanizmada en güçlü şeklide savunulacaktır. Sahada olduğu kadar masada, masada olduğu kadar sahada. Bu karalılıktan asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları

Avrupa Birliği (AB) ile Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tartışmanın devam ettiğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef AB Dış İlişkiler Konseyi geçtiğimiz günlerde bir adım attı ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını korumaya dönük adımlarımızı kendilerince cezalandırmaya dönük bir yaklaşım içerisine girdiler. Birtakım yaptırımlardan bahsediyorlar, bir mahalle dayanışması içerisine giriyorlar. Koskoca AB, Rum kesiminin marjinal tezlerinin peşine takılmış durumdadır. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey görmüyorlar, sadece Rum iç siyasetinin birtakım gerekleri neticesinde ortaya koyulan bir güya dış siyasetin sadece peşine takılmışlar ve bunu da birtakım ilkelerle açıklamaya çalışıyorlar.