AK Parti MYK'da devir teslim

"Son günlerde ülkemize, milletimize ve devletimize yönelik ekonomi üzerinden bir saldırı gerçekleştirildiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. 17 yıllık iktidarımız döneminde çok büyük engellerle karşı karşıya kaldık. Bunların her birini teker teker aştık. Yeri geldi muhtıra verdiler, yeri geldi darbe girişiminde bulundular, yeri geldi insanları birbirine düşürmeye çalıştılar ama hiçbirinde başarılı olamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, dirayeti, kararlılığı, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, partimize destekleri sayesinde ülkemiz büyük bir noktaya geldi. Türkiye 16 yıl önceki ülke değil artık."

Elvan, ülke ve millet için çalıştıklarını ve dayanışma ruhu içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Lütfi Elvan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cevdet Yılmaz'dan 2,5 yıl önce Kalkınma Bakanlığı'nı devraldığını, bugün de kendisinden Ekonomi İşleri Genel Başkanlığı'nı devralmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve tüm sıkıntıları bertaraf edeceğini belirterek, hiç kimsenin tereddüt yaşamaması gerektiğine işaret eden Elvan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayarak, herkesin trafik kurallarına uymasını ve dikkatli olmasını istedi.

Görevi Lütfi Elvan'a devreden Cevdet Yılmaz da dün AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin partiye yakışır bir şekilde gerçekleştirildiğini ve kuruluş yıl dönümünün de bir anlamda kutlandığını kaydetti.

"Kongre ile partimiz yenilenme ve dinamizm ile çalışmalarını devam ettirecek." diyen Yılmaz, kongrenin Türkiye, bölge coğrafyası ve bütün insanlık için hayırlı olması dileğinde bulunarak, milletten aldıkları güçle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti'nin yerel seçimler için çalışmaya başladığını belirten Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar orta ve uzun vadede hedeflerimizden en küçük bir sapma getirmeyecek. Dün, 'Millet bir, hedef bir' şiarımızı ortaya koyduk. Bir yandan geçmişimizi, hedeflerimizi, köklü tarihimizi sahipleniyoruz, diğer taraftan da gelecek odaklı bir parti olarak misyonumuzu devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.