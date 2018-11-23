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AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bazı büyükşehirlerin de aralarında olduğu 28 ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimlere ulaştı. İşte o liste...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul başta olmak üzere 28 ilin adayı belli oldu. İzmir’de Nihat Zeybekci ile vitrine çıkacak AK Parti’nin son anda bir değişim olmaz ise adaylığında karar kıldığı o isimlerin tam listesi:

İstanbul: Binali Yıldırım
Ankara: Mehmet Özhaseki
Sivas: Hilmi Bilgin
Bolu: Fatih Metin
Antalya: Menderes Türel
Gaziantep: Fatma Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Denizli: Osman Zolan
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
İzmir: Nihat Zeybekci
Samsun: Mustafa Demir
Malatya: Selahattin Gürkan
Düzce: Faruk Özlü
Hatay: Mehmet Öntürk
Diyarbakır: Mehdi Eker
Bursa: Mehmet Müezzinoğlu
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Gümüşhane: Ercan Çimen
Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül
Tokat: Eyüp Eroğlu
Bayburt: Mete Memiş
Nevşehir: Rasim Arı
Eskişehir: Burhan Sakallı
Kayseri: Memduh Büyükkılınç
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Artvin: Mehmet Kocatepe
Zonguldak: Özcan Ulupınar
Bingöl: Yusuf Coşkun…

İTTİFAK BEKLENİYOR

Bu arada MHP ile yerel yönetimler için yeniden masaya yatırılan ittifak görüşmeleri tam neticelenmediği için AK Parti, ittifak gereği MHP'nin adaylarını destekleme olasılığı olduğundan başta Adana olmak üzere, Mersin, Manisa, Erzurum ve Balıkesir illerinde karar vermek için ittifak görüşmelerinin sonucunu bekliyor.

Eğer ittifak müzakereleri olumlu sonuçlanırsa söz konusu bu illerde AK parti aday çıkartmayacak ve MHP'nin adaylarını destekleyecek....

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Diyarbakır AkPartinin artık hayırlı olsun...
izmir sizin için sadece hayal. bi de tipsizin tekini aday yapmışlar
haydi hayırlısı bakalım
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