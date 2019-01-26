AK Parti'nin Adana Seyhan belediye başkan adayına bıçaklı saldırı!

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada yanına gelen M.A, önce Yeni ile bir süre sohbet etti, daha sonra bağırarak yanında getirdiği bıçakla Yeni'yi yaraladı.

Bu sırada M.A'ya partililer müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında parti üyesi Abdullah Altun da M.A'nın savurduğu bıçakla yaralandı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni ve Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"FAİLİ BELLİ"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Demirtaş, şunları kaydetti:

"Faili de belli, inşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Olay, şüpheli restorana geliyor 'merhaba' diyor sonra bıçağı çekiyor, inşallah yakalamaya çalışacağız. Fikret Yeni bacağından yaralanmış, bir sıkıntısı yok. Tekrar geçmiş olsun. Olayın sebebini de araştırıyoruz."