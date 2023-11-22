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AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: "En uygun olanı göreceksiniz"

22.11.2023 22:49 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. "AK Parti'nin İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz." dedi.

AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: "En uygun olanı göreceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN İBB ADAYI SORUSUNA YANIT

AK Parti’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız.” yanıtını verdi.

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Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.

İBB için aday adayı olduğunu duyurdu! İBB için aday adayı olduğunu duyurdu!

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan ibb
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