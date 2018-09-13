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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 07:33 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken, partiler de adaylarını belirleme çalışmalarına hız verdi. AK parti'nin İstanbul adayı kim olacak? sorusunun yanıtı henüz belli olmazken, gazeteci Ahmet Hakan adaylık için öne çıkan 4 ismi yazdı.

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler çalışmalarına hız verirken, adaylık için isimler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul için özel olarak çalışma yürüten partiler, adaylarını sır gibi saklıyor. AK Parti'nin İstanbul için büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü çalışmalarda, 4 isim öne çıktı.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde AK Parti'de İstanbul adaylığı için öne çıkan isimleri yazdı. "AK Parti, İstanbul’da kimi aday gösterecek? Henüz hiçbir şey belli değil." diyen Hakan, ancak potansiyali olan isimler olduğunu belirtti ve bu isimlerin TBMM Başkanı Binali Yıldırm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu iddia etti.

Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

BİNALİ YILDIRIM: “Meclis Başkanı seçildi, bundan sonra asla olmaz” falan demeyin... AK Parti açısından İstanbul’u kaybetme riski söz konusu olursa Binali Yıldırım seçeneği muhakkak değerlendirilir.

NUMAN KURTULMUŞ: ‘Milli görüş’ tabanından gelmesi, uygar ilişkiler kurabilme yeteneği, hitabetinin güçlü olması, tanınırlığı falan... Bütün bunlar artı hanesinde... Aday olursa hiç şaşırmayın.

BERAT ALBAYRAK: Her ne kadar ekonominin dümenine geçmiş olsa da kişisel kariyerini “İstanbul zaferi” ile taçlandırmak isteyebilir. Ama Erdoğan’ın ve partinin buna nasıl yaklaşacağını bilmiyorum, bilemiyorum.

SÜLEYMAN SOYLU: İstanbul’da il başkanlığı yapmış bir isim... İstanbul tecrübesi var yani... Terörle mücadelede elde ettiği başarılar nedeniyle kamuoyunda belirli bir sempati toplamış durumda... Yani onun da var potansiyeli...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ahmet hakan balık avına çıkmış gibi yazılar yazıyor. kafasından atıyor ya tutarsa diyor. halbuki gün tek milletvekilinin kaybedilmeyeceği gün
Istanbul' luların sandık iradesi ile seçilen Belediye başkanı şimdi nerede ? Biz kimi seçiyoruz böyle..
mil let soluğu zor alıyor hadi hayırlısı
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