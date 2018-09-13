AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler çalışmalarına hız verirken, adaylık için isimler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul için özel olarak çalışma yürüten partiler, adaylarını sır gibi saklıyor. AK Parti'nin İstanbul için büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü çalışmalarda, 4 isim öne çıktı.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde AK Parti'de İstanbul adaylığı için öne çıkan isimleri yazdı. "AK Parti, İstanbul’da kimi aday gösterecek? Henüz hiçbir şey belli değil." diyen Hakan, ancak potansiyali olan isimler olduğunu belirtti ve bu isimlerin TBMM Başkanı Binali Yıldırm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu iddia etti.

Hakan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

BİNALİ YILDIRIM: “Meclis Başkanı seçildi, bundan sonra asla olmaz” falan demeyin... AK Parti açısından İstanbul’u kaybetme riski söz konusu olursa Binali Yıldırım seçeneği muhakkak değerlendirilir.