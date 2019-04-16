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AK Parti'nin olağanüstü itirazına CHP'den ilk tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 16.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazının ardından CHP'den yanıt geldi. CHP'li Mahmut Tanal, itiraz süresinin 1 Nisan'dan itibaren 7 gün olduğunu ve bu süre dolduğu için itirazın reddedilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin olağanüstü itirazına CHP'den ilk tepki

AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvuracağını açıkladı. CHP'den ilk tepki geldi.

CHP'nin İstanbul milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, "AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tanal Twitter hesabından ilgili kanun maddelerini de paylaşarak "Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür. Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar. Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir. İşte Kanun maddesi" diye yazdı.

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