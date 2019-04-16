AK Parti'nin olağanüstü itirazına CHP'den ilk tepki

AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvuracağını açıkladı. CHP'den ilk tepki geldi.

CHP'nin İstanbul milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, "AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tanal Twitter hesabından ilgili kanun maddelerini de paylaşarak "Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür. Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar. Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir. İşte Kanun maddesi" diye yazdı.

Ak parti sözcüsü şüpheler nedeniyle YSK İTİRAZ ETTİĞİNİ BEYAN ETTİ.



Seçim kanun 130 maddesi ve 112 maddesi İTİRAZ,ŞİKAYET VE OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ İÇİN DELİL OLMASINI ŞART KOŞUYOR.



Seçim kanunu şüpheyi itiraz sebebi olarak saymamaktadır. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 16 Nisan 2019

Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür.Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar.Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir.İşte Kanun maddesi pic.twitter.com/bA3paUNIOS — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 16 Nisan 2019

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ

Yalan söylemeye devam ediyorlar hala.

Maddi hataları hile diye yutturmaya çalışanların yalanına somut bir örnek

Birleştirme tutanağı fark:24.045

Maddi Hatalardan sonra fark 20.388

Şu an ki YSK fark: 13.827

Söyledikleri 16.884 oy nerede?? pic.twitter.com/XIppeAfD6u — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 16 Nisan 2019

BARIŞ YARKADAŞ'TAN TEPKİ

AKP seçim yenilgisini kabullenmek yerine "şüphe ve hisleri" üzerine olağanüstü itiraz dilekçesi veriyor. Kanunlara yeniden baktım; kanun itirazın şüphe değil 'somut delil' üzerine yapılabileceğini söylüyor. Ayrıca mazbata verilmeden, 'olağanüstü itiraz' kabul edilmiyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 16 Nisan 2019



