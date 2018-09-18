AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, twitter'dan paylaştığı bir mesajla Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz ayrıca 23 yıllık aktif siyasi hayatına da son verdiğini açıkladı.
Enver Yılmaz, twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye...
23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.
Söylenecek o kadar söz var ki;— Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) 18 Eylül 2018
Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye...
23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.
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