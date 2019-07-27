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"AK Parti reformcu bir partidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "AK Parti bir statüko partisi değildir. AK Parti reformcu, sürekli kendini yenileyen bir partidir. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, kongre sürecini erkene aldık. Yani yeni bir yenilenme, tazelenme dönemi başlıyor"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin bir statüko partisi olmadığını belirterek, "AK Parti reformcu, sürekli kendini yenileyen bir partidir. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, kongre sürecini erkene aldık. Yani yeni bir yenilenme, tazelenme dönemi başlıyor." dedi.

Gül, partisinin Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çökertmek ve geriletmek isteyenlere en güzel cevabın geride kalan tüm seçimlerde millet tarafından verildiğini söyledi.

AK Parti'nin milletle beraber iktidara geldiğini vurgulayan Gül, "AK Parti eski Türkiye hikayelerine son vermiştir. Burada en büyük başarı da kapı kapı, esnaf esnaf dolaşarak davamızı yerine getiren gençlik kollarımız, kadın kollarımızdır." dedi.

Bakan Gül, Türkiye'de artık koalisyon anlayışının eskide kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ülkede ne zaman sandıktan Ayşe, Ali, Mehmet, Hüseyin, Anadolu'nun bağrı yanık insanları çıksa, hep milletin iradesine müdahale edilirdi. Ama AK Parti her zaman milletiyle bütünleşerek, değişimci ve reformcu çizgisiyle, asla statükocu olmayarak Türkiye'yi büyütmeyi başarmıştır. Türkiye, AK Parti ile ekonomiden siyasete, adaletten ulaşama ve eğitime kadar halının altına süpürülen sorunlarını çözmüştür. Elbette her sorunu çözdük mü? Hayır. Daha yapacak çok işimiz var. Milletin desteği ve bizim millete olan aşkımızla tüm sorunları çözeceğiz."

Artık Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir dönemin olduğuna işaret eden Gül, "Bu dönemde milletimizin cebini, sofrasını, evindeki huzurunu artıracağız. Ekonomi ve özgürlük konularını genişleteceğiz. Bugüne kadar çok fazla seçim dönemini geride bıraktık. Asla rehavete kapılamayız. Çünkü biz öyle siyasal mühendisliklerle tabelası asılan bir parti değiliz. AK Parti milletin kurduğu bir partidir. O yüzden millete hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Gül siyaseti, millet ve ülke menfaatleri doğrultusunda yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanmak istendi. 200 yılı aşkın süredir hep senaryolar yazılmak istendi. İstikrarsızlık, kriz dönemlerinde de Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak istediler. Ama Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştılar. Millet hayasız akınları püskürttü. Türkiye'ye müdahale etmek isteyenler, tüm meydan okumak isteyenler, asıl meydan okuyan bu milletle almıştır."

Gül, milletin meseleleriyle dertlenip, safları sıklaştıracaklarını belirterek, "AK Parti bir statüko partisi değildir. AK Parti reformcu, sürekli kendini yenileyen bir partidir. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, kongre sürecini erkene aldık. Yani yeni bir yenilenme, tazelenme dönemi başlıyor. Hem Gaziantep hem de Türkiye'de milletimizin istekleri doğrultusunda değişimler hayata geçirilip yola geçirilecek. Kongreler, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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