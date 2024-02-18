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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.02.2024 18:44 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görevli polislerle tartışan Ayar, "Haddini bileceksin be aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin. Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ'cü müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" dedi.

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kapsamında dün memleketi Rize'deydi. Rize'deki mitingi öncesinde AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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POLİSLERLE TARTIŞTI

Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan yanındakilerin içeri alınmasını istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etti.

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"HADDİNİ BİLECEKSİN"

Yaşanan tartışmada Ayar, polislere şunları söyledi:

"Haddini bileceksin be aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin. Hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ'cü müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin."

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Anahtar Kelimeler:
Rize Hikmet Ayar ak parti
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