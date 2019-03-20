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AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayına yapılan silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Saldırıyı üstlenerek teslim olan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi'ye silahlı saldırı düzenlenmesinin zanlısı tutuklandı.

Başterzi'ye dün gece 00.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıyı kendisinin yaptığını belirterek polise teslim olan A.Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Selçuk Adliyesi önünde toplanan grup, sevki sırasında zanlıyı protesto etti.

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarından evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğramış, bacağından yaralanan Başterzi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Osman Başterzi Selçuk Adliyesi silahlı saldırı

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