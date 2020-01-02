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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi”

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Rum ve İsrail antlaşmasına Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi” dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail doğalgaz hattı anlaşması imzaladı. İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya Tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi. Akdeniz’de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz’in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya Tezkeresi ile gösterdik. Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz.
Libya Tezkeresi etrafımızdaki ülkelerde boy gösteren vahşi işgalciliğe, yeni-sömürgeciliğe karşı hukuktan, sorumluluktan ve barıştan yana bir iradedir. Türkiye gerek diplomasi ile gerekse sahada irade ortaya koyarak, yakın bölgemizdeki işgalciliğe karşı duruş sergiledi. Libya Tezkeresi Yüce Meclisimizden geçer geçmez en hızlı olumsuz tepki veren ülkelere bakılırsa, tablo daha net anlaşılır. Türkiye’yi kendi limanlarına hapsetmek isteyenler, Libya’da vahşi işlerde imzaları olanlar Libya Tezkeresinden en çok rahatsız olanlar oldu” dedi.

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