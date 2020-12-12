HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki

12.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki gösterdi. Çelik, Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır."

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
MHP ve HDP Twitter üzerinden atıştıMHP ve HDP Twitter üzerinden atıştı
Başvuru sonuçları açıklanacak mı?Başvuru sonuçları açıklanacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir

Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu

Meclis'e sunuldu! 18 ay uzayacak

MHP ile HDP arasında 'parti kapatma' tartışması

MHP ve HDP Twitter üzerinden atıştı

TBMM'de 'faşist genel başkan' gerilimi

TBMM'de 'faşist genel başkan' gerilimi

CHP'li Kaya: Elimdeki liste AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir

Meclis'te dikkat çeken anlar: Elimdeki liste...

Numan Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' sözleriyle ilgili açıklama: Hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'yla ilgili 'adaylık' açıklaması: Hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.