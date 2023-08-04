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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör örgütü yandaşlarının AİHM binasına girmesine sert tepki!

04.08.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK iltisaklı kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde terör propagandası girişimine ilişkin, "Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör örgütü yandaşlarının AİHM binasına girmesine sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine ilişkin "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, AİHM binasına girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının trajik bir hadise olduğunu belirterek "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

"AVRUPALI MÜTTEFİKLERİMİZİ, PKK'YA ZEMİN SAĞLAYAN BATAKLIK ORTAMINI KURUTMAYA DAVET EDİYORUZ"

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınadığını, bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutumun, münferit bir hadise olmadığını, teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesi olduğunu ifade eden Çelik şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır." (AA)

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pkk Ömer Çelik terör örgütü

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