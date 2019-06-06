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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 22:34 | Son Güncelleme

Ömer Çelik, geçen ay Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan ile birliğinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Er Oğuzhan Kaman'ın Adana'daki ailelerini ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçen ay Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan ile birliğinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Er Oğuzhan Kaman'ın Adana'daki ailelerine ziyarette bulundu.

Çelik, beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile 4 Mayıs'ta Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın, İmamoğlu ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Baba Cafer Erdoğan'a başsağlığı dileyen Çelik, şehit yakınlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çelik, daha sonra baba Erdoğan ve diğer aile fertleri ile şehidin Sevinçli Mezarlığındaki kabrine giderek, karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Çanakkale'deki eğitim birliğinde 19 Mayıs'ta rahatsızlanarak yaşamını yitiren Jandarma Acemi Er Oğuzhan Kaman'ın Ceyhan ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

Baba Ahmet Kaman, anne Nazife Kaman ve diğer aile bireylerine başsağlığı dileyen Çelik, şehidin annesine çiçek verdi.

Çelik, görüştüğü Kaman ailesinin bayramını tebrik etti.

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