AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki

ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi. Çelik, "O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, AP'de Türk bayrağına saygısızlık yapan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Türk bayrağının temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafaların, yaptıkları saygısızlıkla Türk bayrağına zarar veremeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"AP'nin bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek. AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız. O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP'de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP'nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır. O faşist, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir."

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