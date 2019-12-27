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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 20:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak. Milli Eğitim Bakanlığımız okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladı. Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz. Adanamız'ın başına gelen bu felaketi hep beraber atlatacağız, yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımız'ın açık talimatıdır, Adana'da hiçbir vatandaşımız mağdur olamayacak, herkes yanında devletin gücünü hissedecek. Devletimiz her bir vatandaşımızın, her bir hanemizin yanındadır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik adana

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