AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci andı itirazına değinen Çelik şunları söyledi: Sayın Bahçeli'nin eleştirileri haklısız, biz de katılıyoruz. Temyiz dilekçesindeki bu bölüm AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesine ilişkin görüşü yansıtmamaktadır. Avukatların kendi tasarruflarıyla koydukları bölümdür orası. Bahçeli'nin de dediği gibi sosyolojik ve tarihi olarak hatadır. Sayın bakanımız tarafından bir görüş oluşturuluyor, temiz dilekçesi için. Milli varlığımızla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bakanlığımızın oluşturduğu görüşe rağmen avukatlar tarafından paragraf bu şekilde ekleniyor. Bürokratlar da kontrol etmiyor. Avukatlarla ilişik kesilmiş bürokratlar da görevden alınmıştır. Temyiz dilekçesinde imzası bulunan 3 kişi görevden alınmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde, eserlerin ihya edilmesi için çok önemli bir gayret ortaya koyulmuştur. Bilinen tarihin başlangıcından beri var olan bir devletiz, var olmaya da devam edeceğiz. Milletimiz hesaba katılmadan tarih yazılması mümkün değildir. Bu ifadeler akademik olarak da doğru değildir. Bizzat Sayın Bakanımız rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir.

CUMHURBAŞKANI'NIN PARİS ZİYARETİ Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmamız önemlidir. Buralarda olmazsak kendi tezlerimizi anlatamayız. Orada yansıyan görüntülerde Türkiye, merkezi bir roldedir. Tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası ve 100'üncü yılının anıldığı 1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak Türkiye'nin temsil edilmesi, tezlerin anlatılması için verimli bir ortam olmuştur. Tezlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. AVRUPA ORDUSU Avrupa ordusu meselesi bundan sonra çok tartışılacak. Bu NATO'ya alternatif bir oluşum değildir. Bu yeni tartışma başka bir şekilde alevlendi. Başkan Trump yönetime geldikten sonra yarılma Paris İklim Değişikliği konusunda ortaya çıkmıştı. İlk defa bir ABD Başkanı Avrupa entegrasyonuna karşı çıktı. Brexit'i destekledi. Başkan Trump'tan Macron'u ve Fransa'yı suçlayan tweet'ler geldi. Siz bu orduyu ABD, Rusya ve Çin'e karşı kurmak istiyorsunuz ama geçmişte Almanya tarafından işgal edildiniz şeklinde tepki gösterdi. NATO'nun nasıl kurucu üyesiysek Avrupa ordusu tartışmalarını da doğrudan güçlü bir şekilde değerlendiriyoruz.

SALDIRI YOK, RAPOR BUGÜN YA DA YARIN AÇIKLANIR Hakkari'deki patlamayla ilgili rapor tamamlanmak üzere. Milli Savunma Bakanımız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi. Hem askeri hem idari soruşturma devam ediyor. Silahın ve mühimmatın kendisinde bir sorun olmadığı görüldü. Depolama arızasıyla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir sıkıntı olmadığı görüldü. Bu namlular operasyonlardan önce test ediliyor. Bu top da yakın zamanda Karapınar'da test edilmiş ve göreve elverişli raporu verilmiş. İlk anda namlu mermiyi terk ediyor ama geriye doğru oluşan basınç nedeniyle kaza meydana geliyor. Bu mesele dışarıdan saldırıyla gerçekleşmemiş. Sosyal medyada bununla çok spekülasyon yapıldı. Afyon'daki mühimmat patlamasıyla bir benzerlik yok. ERBAŞ'IN ZİYARETİ TARTIŞMASI Bu tartışmalar olduğu andan itibaren ayrıntılı bir şekilde izledik. Bu tartışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız görüşünün paylaşılmasını istemiştir. FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı son derece gayretli bir ilim adamıdır. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefindedir. Ortaya koyduğu çalışmalar takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Siyasi sonuçlar çıkarmaya başlarsak sonu gelmez. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz. Diyanet İşleri Başkanımız hükümet ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her konunun tartışmaya dönmesini doğru bulmuyoruz. Her zaman hak ettiği saygıyı görecektir.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ



CIA Başkanı'na gereken bilgi verilmiştir. CIA Başkanı'nı davet edin kendisiyle paylaşılan delilleri kongreyle paylaşması istendi. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın yaptığı şeyin yanlış olduğunu söylemek isterim. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Biz olayın örtbas edilmemesi için çalışıyoruz. Bu katillerin kim oldukları belli. Türkiye'de yargılayalım. Suud Başkonsolosluğu, Suud toprağıdır ama Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisindedir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına yönelik bir saldırıdır. Bunlara üst düzey bir yetkili emir vermeden bu saldırıyı gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Üst düzey emir kimin tarafından verilmiştir? Bu ortaya çıkmalı. Merhumun cesedi nerededir? Saygın bir şekilde defnedilme hakkı vardır. Dünya tarihinin en vahşi eylemlerinden biridir. Bu katiller Suudi Arabistan yetkililerinin elinde. TÜRKİYE LİBYA KONFERANSI'NDAN NEDEN ÇEKİLDİ? Biz Libya'da tüm tarafların masada olmasını istiyoruz. Libya'nın daha az müdahaleye ihtiyacı var. Türkiye gibi Libya konusunda merkezi rolü var. Türkiye'nin davet edilmediği gayri resmi toplantı organize edilmiştir. Bu sorulduğunda herkes topu birbirine atmıştır. Heyetimiz bu muameleyi kabul etmeyerek cumhurbaşkanımızla istişare ederek toplantıdan çekilmiştir.