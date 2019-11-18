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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 18:23 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, erken yaşta emeklilik tartışmasıyla ilgili "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye bir maliyeti var." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektupla ilgili olarak açıklama yapan Çelik, "Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Konu kapanmıştır."dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.

YILDIZ KENTER'İN VEFATI

Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA AYRIMCILIK

İncitici eylemlerde sorumluluğu olanlar görevden alındı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ABD TEMASLARI

İlişkilerimizin potansiyeli mevcut sorunlardan daha büyük. Sözde Ermeni soykırımı yaptırımı gündemden kalkmıştır. Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Konu kapanmıştır. Birileri bazı kelimeler üzerinden polemik yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Koskoca AB, Rumların marjinal tezlerinin peşine takıldı. Doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar taviz verilmeyeceğini bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA OLAN SALDIRI

Prensip olarak hiçkimse tacize ya da hayat tarzından ve giyiminden dolayı saldırıya uğramamalıdır. Bu konuyu yakından takip etmemiz gerekmektedir. Provokatörlere karşı ortak bir tutum geliştirmeliyiz. Kamuoyunda hassasiyet ortaya koyuldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması son derece müspettir.

ABD VE RUSYA'NIN YPG POLİTİKASI

Ferhat Abdi Şahin'in Bağdadi'den bir farkı yoktur.

ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK TARTIŞMASI

Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye bir maliyeti var.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
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