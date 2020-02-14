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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin açıklama

Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı."

O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir.

"Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanımızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İlker Başbuğ

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Herkes kimin ne oldugunu çok iyi biliyor kendi yaptıklarını başkalarının üzerine atmada hükümetten daha iyisi yok
ama dogruu
Kimi kime şikayet ediyorsun ?
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