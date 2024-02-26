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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 18:38
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalar yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sınırlarımızın etrafında teröristan adacıklarını kurmak isteyenlere şimdiye kadar müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Harekatlar güçlü şekilde yapılmasaydı bir takım karanlık emeller çerçevesinde kurulmak istendiğini biliyoruz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır.

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Ömer Çelik ak parti
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