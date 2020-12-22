AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Polis ve jandarmamızın kendi bölgelerinde yürüttüğü mücadele kesintisiz devam ediyor. Partideki her toplantıda terörle mücadele gündemini yakından takip ediyoruz. PKK terör örgütü bölge için ana istikrarsızlık unsuru. PKK'nın Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını görüyoruz. PKK yerleşik tüm halklara düşmanlık yapıyor. TSK harekatları olmasaydı terör devletçiği olacaktı. TSK'nın PKK ile mücadelesi insanlığa karşı suçu önledi.

"MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR"

Mutasyona uğrayan virüs ile ilgili tedbirler alınacaktır. 96 ülke ile uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Kovid ile ilgili tehlike ortaya çıktığında hiç şüphesiz tedbir alınacaktır. İstanbul’da tedbirlerden sonra rakam düşmeye başladı. Yasaklara tam uyulmasıyla ilgili hassasiyetin çok yüksek tutulması gerekiyor. Lütfen bu yasaklara kurallara tam olarak uyulması özellikle yılbaşı döneminde gayret sarf edelim.

AYRINTILAR GELİYOR...

