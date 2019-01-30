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AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatı değerlendirme toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatı yöneticileri ve belediye başkanları düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.Şuhut Belediye Otelindeki toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman, Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, ana kademe ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri Ömer Tunçay, Zübeyde Balı, Mahir Şeker, Belediye Meclis üyeleri ve Karaadilli Belediye Başkan aday adayları katıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’AK Parti olarak mukaddes, mübarek davanın neferleri olarak mücadelemize, hedefimize devam edeceğiz.

AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatı yöneticileri ve belediye başkanları düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Şuhut Belediye Otelindeki toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman, Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, ana kademe ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri Ömer Tunçay, Zübeyde Balı, Mahir Şeker, Belediye Meclis üyeleri ve Karaadilli Belediye Başkan aday adayları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’AK Parti olarak mukaddes, mübarek davanın neferleri olarak mücadelemize, hedefimize devam edeceğiz. 31 Mart’ına kadar resmi olarak bu görevi devam ettireceğiz. Ondan sonra da Allah’ım bu görevi bana ya da diğer kime nasip ederse hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır AK Parti belediyeciliği ile biz Şuhut’umuza olsun Afyonkarahisar’ımıza olsun genelde Türkiye’mizin hemen hemen bütün ilçelerinde olsun bütün illerinde olsun bir çok yerinde çok değerli çok kıymetli hizmetlerde bulunduk. Zaten AK Parti hareketi belediyecilikle bu davaya gönül vermiş insanların hareketidir. Bundan sonra da inşallah belediyecilikle gösterilmiş başarıların devamıyla ülkemizi daha güzel günlere daha ferah günlere beraber taşımak suretiyle Türkiye’mizi hakkettiği bulunduğu yerden daha yükseklere getirme niyeti azmiyle çalışmalarımıza devam edelim diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar yeni yönetimimize ve daha önceki yönetimimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, tek yumruk halinde çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. Mukaddes ve mübarek davada herkesin elinden geleni yapacağına yürekten inandığını ifade eden Diren, daha sonra AK Parti Şuhut teşkilatlarının kapılarının herkese açık olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.
Toplantı, yeni oluşumu gerçekleştirilen ilçe yönetim kurulu üyelerinin tanışma merasimi ile devam etti. Toplantı AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren’in AK Parti Şuhut Eski İlçe Başkanı Gültekin Özdemir’e hizmetlerinden dolayı plaket takdimi ile sona erdi.

AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatı değerlendirme toplantısı

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