AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. Suriye Milli Ordusu orada niye var? Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyanın dört bir yanında, zira öyle bir yere bu işi bulaştırıyorlar ki, bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar. Parlamentodaki HDP gibi. Arkasında PKK terör örgütünün olduğu HDP gibi. Biz de dedik ki lütfen bunu birbirine karıştırmayın. Biz Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütü olan PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye karşıyız. Sizin bu ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Lütfen bunu yapmayın. Bunu onlara söyledik." ifadesine yer verdi. Bütün bunlarla beraber, meselenin, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak, Türkiye'yi güneyden kuşatma gayreti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Biz ne yaptık? Bu kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada." diye konuştu.

Erdoğan, güneyden kuşatma bozulunca, bunların çılgına döndüğünü belirtti. 32-33 bin tır silah, araç, gereç, mühimmatın Suriye'nin kuzeyine geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bütün bunlar gelmesine rağmen bunlar, bu operasyonu başarılı bir şekilde yürütemediler. Niye? Çünkü Mehmet'imiz ve Suriye Mili Ordusu el ele, omuz omuza bütün bu oyunları, ölümü korkutarak üzerlerine giderek bozdu." dedi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında asker ve sivillerden, Suriye Milli Ordusundan şehitlerin de verildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlıyor. Suriye Milli Ordusu orada niye var? Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir ama ne yazık ki bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. Hiç PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya... Daha çok beraber yürüyecekler ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de 2024'te de verecek."