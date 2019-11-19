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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. Suriye Milli Ordusu orada niye var? Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir" - "Dünyanın dört bir yanında, zira öyle bir yere bu işi bulaştırıyorlar ki, bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar. Parlamentodaki HDP gibi. Arkasında PKK terör örgütünün olduğu HDP gibi. Biz de dedik ki lütfen bunu birbirine karıştırmayın. Biz Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütü olan PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye karşıyız. Sizin bu ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır" - "Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir" - "(FETÖ ile mücadele) Bu konudaki kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar bu hainlerin peşinde olacağız. Teröristler kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar hangi kisveye bürünürlerse bürünsünler bu akıbetten kurtulamayacaklardır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. Suriye Milli Ordusu orada niye var? Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyanın dört bir yanında, zira öyle bir yere bu işi bulaştırıyorlar ki, bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar. Parlamentodaki HDP gibi. Arkasında PKK terör örgütünün olduğu HDP gibi. Biz de dedik ki lütfen bunu birbirine karıştırmayın. Biz Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütü olan PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye karşıyız. Sizin bu ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Lütfen bunu yapmayın. Bunu onlara söyledik." ifadesine yer verdi.

Bütün bunlarla beraber, meselenin, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak, Türkiye'yi güneyden kuşatma gayreti olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Biz ne yaptık? Bu kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada." diye konuştu.

Erdoğan, güneyden kuşatma bozulunca, bunların çılgına döndüğünü belirtti. 32-33 bin tır silah, araç, gereç, mühimmatın Suriye'nin kuzeyine geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bütün bunlar gelmesine rağmen bunlar, bu operasyonu başarılı bir şekilde yürütemediler. Niye? Çünkü Mehmet'imiz ve Suriye Mili Ordusu el ele, omuz omuza bütün bu oyunları, ölümü korkutarak üzerlerine giderek bozdu." dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında asker ve sivillerden, Suriye Milli Ordusundan şehitlerin de verildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlıyor. Suriye Milli Ordusu orada niye var? Suriye Milli Ordusu orada, bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitlerdir, mücahitlerdir ama ne yazık ki bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. Hiç PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya... Daha çok beraber yürüyecekler ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de 2024'te de verecek."

Erdoğan, ne pahasına olursa olsun bu alçak plana izin vermediklerini ve vermeyeceklerini belirterek, tüm bu gerçekleri Amerika seyahatinde görüştüğü herkese anlattığını belirtti.

Amerika'da muhatap alınan PKK/YPG'nin yönetici kadrosundaki kimi isimlerin gerisindeki kanlı geçmişinin belgeleriyle, fotoğraflarıyla, filmiyle ABD Başkanı Donald Trump'a ve senatörlere gösterdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaya koyduğumuz tablonun, muhataplarımız nezdinde karşılık bulduğunu müşahede ettik ancak Amerika'nın terör örgütüyle Suriye'de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin de ne yazık ki farkındayız. Bununla birlikte terör örgütünün Suriye'deki işinin giderek zorlaştığı bir gerçektir. Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum, Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.

Aynı şekilde Amerika'da faaliyetlerini yürüten FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi bu ziyaretimizde bir kez daha tekrarladık. Bu konudaki kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar bu hainlerin peşinde olacağız. Teröristler kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar hangi kisveye bürünürlerse bürünsünler bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Türkiye'yi bu haklı davasından tehditle, şantajla, yaptırımla, yalan yanlış argümanlarla döndüremeyeceklerini aklı selim sahibi herkesin anlamaya başladığını umuyoruz. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye'nin rızası ve desteği olmadan hayata geçirilemeyeceği gerçeğini herkese anlatmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

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Barış Pınarı Harekatı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye Suriye Milli Ordusu

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