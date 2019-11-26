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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Milletimiz ortaya koyduğumuz siyasetle, yaptığımız hizmetlerle, olaylar karşısındaki tavrımızla, duruşumuzla, sözümüzle, muhabbetimizle bizi kendisinden bir parça gördüğü için hep yanımızdadır" - "Bu anlayışla halka tepeden bakanların, milleti kendi ajandalarının bir aracı olarak görenlerin, insanların dertlerini ve beklentilerini hiçe sayanların devrini sona erdirdik"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz ortaya koyduğumuz siyasetle, yaptığımız hizmetlerle, olaylar karşısındaki tavrımızla, duruşumuzla, sözümüzle, muhabbetimizle bizi kendisinden bir parça gördüğü için hep yanımızdadır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta grup toplantısının ardından kabinedeki bakanlarla bir araya geldiğini, çarşamba günü de partisinin il başkanlarıyla hem 7. Olağan Kongre sürecini hem de gündemdeki meseleleri istişare etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Türkiye Tarım Şurası vesilesiyle perşembe günü çiftçilerle buluştuklarını ve hasret giderdiklerini dile getiren Erdoğan, bu buluşmada hem tarım sektöründeki bugüne kadar yapılanları anlattıklarını hem de çiftçilere yeni müjdeler verdiklerini aktardı.

Erdoğan, cuma günü İzmir'de dolu dolu bir gün geçirdiklerini de anımsatarak, bu şehirde önce Ege Üniversite Kampüsü içerisindeki Bilal Saygılı Camisi'nin açılışını yaptıklarını, ardından partisinin il teşkilatına geçerek istişarelerde bulunduklarını, daha sonra da Kiraz ilçesinde belediyeyi ziyaret ettiklerini, bunun ardından da geniş katılımlı bir akşam yemeğinde İzmirliler ile buluştuklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Katar'da Yüksek Stratejik Komitenin beşinci toplantısını gerçekleştirdiklerini de belirterek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığındaki askerlerle bir araya geldiklerini kaydetti. Erdoğan, bunların yanında çok sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirdiklerini, özellikle bölgesel ve uluslararası durumları ele alma imkanı bulduklarını, ülke ve millet noktasında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu da değerlendirdiklerini ifade etti.

Milletvekillerinin gerek TBMM Genel Kurulunda gerek bütçenin komisyon görüşmelerinde ve diğer komisyonlarda yoğun bir gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, aynı şekilde AK Parti Genel Merkezi'nde hem rutin faaliyetler hem de kongre süreciyle ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Bu çalışma temposunun kademe kademe tüm illere, ilçelere, beldelere, mahalle temsilciliklerine kadar yayılarak devam ettiğine inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, asla seçimden seçime milletin karşısına çıkan, seçimden seçime görünmeye çalışan bir parti olmamıştır. Biz yılın 365 günü, günün 24 saati bilfiil çalışan, işleyen milletimizle gönül gönüle yol yürüyen bir partiyiz. AK Parti'nin kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelmesinin ve 17 yıldır bu konumunu sürdürmesinin gerisindeki sırrı merak edenler işte buraya baksın. Milletimiz, ortaya koyduğumuz siyasetle yaptığımız hizmetlerle, olaylar karşısındaki tavrımızla, duruşumuzla, sözümüzle, muhabbetimizle bizi kendisinden bir parça gördüğü için hep yanımızdadır. Bu anlayışla halka tepeden bakanların, milleti kendi ajandalarının bir aracı olarak görenlerin, insanların dertlerini ve beklentilerini hiçe sayanların devrini sona erdirdik. Sadece eski Türkiye'nin hastalıklı siyaset tarzını çöpe atmakla kalmadık, yönetim sistemini de değiştirerek bunu kalıcı bir hale getirdik."

Sorunlar, sıkıntılar, eksiklerin de bulunduğunu söyleyen Erdoğan, maruz kalınan saldırıların büyüklüğü karşısında bunların hiçbirisinin de üstesinden gelinemeyecek dertler olmadığını ifade etti.

(Sürecek)

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ak parti TBMM grup toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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