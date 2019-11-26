AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz ortaya koyduğumuz siyasetle, yaptığımız hizmetlerle, olaylar karşısındaki tavrımızla, duruşumuzla, sözümüzle, muhabbetimizle bizi kendisinden bir parça gördüğü için hep yanımızdadır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta grup toplantısının ardından kabinedeki bakanlarla bir araya geldiğini, çarşamba günü de partisinin il başkanlarıyla hem 7. Olağan Kongre sürecini hem de gündemdeki meseleleri istişare etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Türkiye Tarım Şurası vesilesiyle perşembe günü çiftçilerle buluştuklarını ve hasret giderdiklerini dile getiren Erdoğan, bu buluşmada hem tarım sektöründeki bugüne kadar yapılanları anlattıklarını hem de çiftçilere yeni müjdeler verdiklerini aktardı.

Erdoğan, cuma günü İzmir'de dolu dolu bir gün geçirdiklerini de anımsatarak, bu şehirde önce Ege Üniversite Kampüsü içerisindeki Bilal Saygılı Camisi'nin açılışını yaptıklarını, ardından partisinin il teşkilatına geçerek istişarelerde bulunduklarını, daha sonra da Kiraz ilçesinde belediyeyi ziyaret ettiklerini, bunun ardından da geniş katılımlı bir akşam yemeğinde İzmirliler ile buluştuklarını anlattı.