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AK Parti ve HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva ile HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı oylarını kullandı.

AK Parti ve HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva ile HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı oylarını kullandı.
HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde 2118 No'lu saldıkta, Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Mustafa Avcı ise Edremit ilçesindeki Hilmi Irak ilk ve Ortaokulu'nda 1230 No'lu sandıkta oylarını kullandı. Ertan, seçim sürecinde çalışan, emek veren herkese teşekkür ederek, "Barışa, kardeşliğe, adalete vesile olsun. Bütün kadınlar, bütün çocuklar için oyumu kullanıyorum. Demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin olduğu daha güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Bugün oyumuzu bu temennilerle kullandık. Güzel bir geleceği hep birlikte başaralım istiyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.
'TAKVA, OYUNU KULLANDI'
AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ise, oyunu Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Yusuf Turgut İlkokulu'nda 1046 No'lu sandıkta kullandı. Takva, seçimin, memlekete, Van'a ve halka hayır getirmesini diledi.

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AK Parti ve HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandıAK Parti ve HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandı

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