AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok." dedi.

Çeşitli ziyaretlere ve açılışlara katılmak için Kayseri'ye gelen Özhaseki, 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özhaseki, yerel seçimler için MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı ittifak görüşmesinin sorulması üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle bir araya geldiklerini anımsattı.

Durmaz ile Cumhur İttifakı'nın kıymeti üzerine bir görüş birliği içinde olduklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti: