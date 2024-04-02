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AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2024 12:11
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31 Mart seçim sonuçlarında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı. İki partinin toplam oyları kaybedilen 4 ilde kazanan rakiplerinden fazla çıktı. Bu sonuçla beraber 2 il Cumhuriyet tarihinde ilk kez CHP'ye geçmiş oldu.

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı! Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ayrı aday çıkararak kaybettiği 4 ildeki aldıkları toplam oy, rakip adayların aldıkları oydan fazla oldu.

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4 İL KAYBEDİLDİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin kesin olmayan sonuçlar belli oldu. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimler için 30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği yaptı. AK Parti ve MHP 22 ilde ayrı adaylar çıkararak yarıştı. AK Parti ve MHP’nin aday çıkararak yarıştığı illerden olan Amasya, Kilis, Kütahya ve Yozgat’ta il bazında aldıkları oy sayıları, rakiplerinin oy sayılarından fazla olarak kayıtlara geçti.

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TOPLAMLARI CHP'Yİ GEÇTİ

Amasya’da ayrı aday çıkarak yarışan AK Parti ve MHP’nin adayları toplam 33 bin 23 oy alırken, CHP’nin adayı Turgay Sevindi ise 27 bin 352 oy alarak seçimi kazandı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Kilis’te de seçimlere ayrı adaylarla giren AK Parti ve MHP, 28 bin 524 oy aldı. CHP’nin adayı Hakan Bilgen ise 23 bin 467 oy alarak Kilis Belediyesini Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP’ye kazandırmış oldu. Kütahya’da da seçime ayrı giren AK Parti ve MHP adayları toplam 78 bin 102 oy aldı. CHP’nin adayı Eyüp Kahveci ise 40 bin 712 oyla belediyeyi kazandı. Kütahya da Cumhuriyet tarihinde CHP’ye geçen belediyelerden biri oldu.

YOZGAT'TA DA SENARYO AYNI

Yozgat’ta da seçimlere ayrı ayrı giren AK Parti ve MHP, 26 bin 700 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan ise 17 bin 141 oyla belediyeyi kazandı.

Yerel Seçim 2024


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Amasya Kütahya Yozgat Kilis MHP ak parti
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