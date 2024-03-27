HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'ye katılım töreni görüntüleri gündem oldu! Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir

AK Parti'ye katılım töreni görüntüleri gündem oldu! Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir

27.03.2024 23:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçime günler kala Yeniden Refah Partisi'nin Ankara teşkilatlarındaki yöneticilerin AK Parti'ye katılım görüntüleri gündem oldu. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin "AK Parti ailemize katılan YRP Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık" dedi. YRP ise Ankara il yönetimlerinin istifa etmediğini belirterek "Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan bir takım şahıslardan oluşmaktadır" açıklamasını yaptı.

AK Parti'ye katılım töreni görüntüleri gündem oldu! Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından Altındağ Kültür Sarayı’nda okul sorumluları iftarını bitiminde partiye katılım töreni düzenlendi. AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

"EVİNİZE YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medyadan rozet takma töreninin fotoğraflarını paylaştı.

GJs6al0WwAAiynw
Şahin paylaşımında "AK Parti ailemize katılan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık. Merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayallerini bir bir hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi’ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti’miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz." dedi.

GJs6al3WAAAptgo

YRP: 'PARTİMİZDE GÖREVİ BULUNMAYAN KİŞİLER'

Ankara il teşkilatlarında görevli 23 kişinin istifa ettiği iddialarına ise Yeniden Refah Partisi'nden yalanlama geldi. Ankara İl Yönetimi'nin istifa etmediğini belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Seçime sayılı saatler kala Yeniden Refah Partimize yönelik algı operasyonları bir süredir olduğu gibi ardı ardına yoğunluğunu artırarak devam etmektedir. Bir kısım malum medyada çıkan haberlerde belirtildi üzere Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir. Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan birtakım şahıslardan oluşmaktadır. YRP bugün itibariyle 520 bin üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise
sandıkları patlatarak ahlaklı belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır. Ankara il yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Suat Kılıç'ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili isim, AK Partili aday için çekildiİYİ Partili isim, AK Partili aday için çekildi
Fatih'te çarşaflı kadını darbeden şüpheli tutuklandıFatih'te çarşaflı kadını darbeden şüpheli tutuklandı
Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Yerel seçimlere az bir süre kala dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildiler

Yerel seçimlere az bir süre kala dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildiler

Türkiye'nin konuştuğu Bodrum'daki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba hakkında karar

Türkiye'nin konuştuğu Bodrum'daki Gamze Sakallıoğlu cinayetinde anne ve baba hakkında karar

Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.