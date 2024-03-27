AK Parti'ye katılım töreni görüntüleri gündem oldu! Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından Altındağ Kültür Sarayı’nda okul sorumluları iftarını bitiminde partiye katılım töreni düzenlendi. AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

"EVİNİZE YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medyadan rozet takma töreninin fotoğraflarını paylaştı.



Şahin paylaşımında "AK Parti ailemize katılan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık. Merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayallerini bir bir hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi’ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti’miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz." dedi.

Ankara İl Başkanlığımızın düzenlediği programda çok kıymetli isimlerle birlikte, okul sorumlularımız ile iftar sevincimizi paylaştık.



AK Parti ailemize katılan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık.



Merhum Başbakanımız Prof. Dr.… pic.twitter.com/xyoMOG4fo4 — Fatih Şahin (@_fatihsahin) March 27, 2024

YRP: 'PARTİMİZDE GÖREVİ BULUNMAYAN KİŞİLER'

Ankara il teşkilatlarında görevli 23 kişinin istifa ettiği iddialarına ise Yeniden Refah Partisi'nden yalanlama geldi. Ankara İl Yönetimi'nin istifa etmediğini belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seçime sayılı saatler kala Yeniden Refah Partimize yönelik algı operasyonları bir süredir olduğu gibi ardı ardına yoğunluğunu artırarak devam etmektedir. Bir kısım malum medyada çıkan haberlerde belirtildi üzere Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir. Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan birtakım şahıslardan oluşmaktadır. YRP bugün itibariyle 520 bin üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise

sandıkları patlatarak ahlaklı belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır. Ankara il yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Suat Kılıç'ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/MQ8JlgY42J — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) March 27, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





